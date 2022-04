Südafrikas Küstenprovinzen versinken im Wasser

„Wir waren alle überrascht von der Heftigkeit dieses Sturms“, sagte am Dienstag der Bürgermeister der Ethikwini-Region rund um Hafenstadt Durban, Mxolisi Kaunda. „Es gibt sehr viele Schäden, die Fluten sind überall.“Die Stadt habe Gemeindezentren als Notunterkünfte für Flutopfer geöffnet. Priorität habe jetzt aber zunächst die Rettung von Menschenleben. „Hier herrscht ringsum das nackte Chaos“, berichtete Chris Schädle, der deutsche Eigner vom „Siggi's“ Restaurant in Salt Rock. Der kleine südafrikanische Küstenort liegt am Indischen Ozean, nicht weit von der Hafenstadt Durban entfernt. Schädles Personal musste in der Nacht auf Dienstag im Restaurant übernachten, da eine weggeschwemmte Brücke eine Verbindungsstraße blockierte.Rund 200 Millimeter Niederschläge ergossen sich innerhalb von 24 Stunden über der Region, berichtete André de Ruyter vom Stromkonzern Eskom am Dienstag. Erschwert wurde die Situation durch Stromausfälle, Erdrutsche, aber auch eine veraltete Infrastruktur, die die enormen Wassermassen nicht mehr aufnehmen konnte. Die Stromausfälle, so de Ruyter, ließen sich erst beheben, wenn der Dauerregen stoppt.„Da die Überflutungen noch andauern, sind wir mit einer ersten Bestandsaufnahme der Schäden befasst.“ Obwohl die noch weitgehend unklar sind, gingen Medien des Landes von mindestens 20 Toten aus. Befürchtet werden zudem Sachschäden in Millionenhöhe. Das Militär wurde in Alarmbereitschaft versetzt, um bei der Nothilfe zu unterstützen. Auch aus anderen Provinzen wurde Hilfe angefordert.