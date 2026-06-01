Nach ersten Angaben der Polizei handelt es sich um Migranten aus Pakistan. Vermutet wird, dass sie in der Nähe als Erntehelfer gearbeitet hatten.<BR \/><BR \/>In der Region werden viele Menschen aus dem asiatischen Raum zu Billigstlöhnen in der Landwirtschaft beschäftigt. An den Arbeitsbedingungen und auch an der Behandlung von ausländischen Erntehelfern außerhalb der Felder gibt es in Italien immer wieder viel Kritik. Die Hintergründe des grausigen Fundes sind noch völlig unklar. Ermittelt werde in alle Richtungen, hieß es. <BR \/><BR \/>Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete unter Berufung auf Ermittler, dass die Männer einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnten.<h3>Ermittler hoffen auf Aufnahmen von Überwachungskameras<\/h3>Die Toten wurden von der Feuerwehr gefunden, die gegen 13.00 Uhr zu dem Brand gerufen worden war. Nach ersten Erkenntnissen war es zuvor zu einer Explosion gekommen. Unklar war, ob die Männer an der Tankstelle tanken beziehungsweise eine Pause machen wollten oder bereits zuvor schon tot waren. Aufschluss erhofft sich die Polizei von Überwachungskameras, die das Geschehen dort aufzeichnen. Die Aufnahmen wurden bereits beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>Die Tankstelle, die an einer vielbefahrenen Straße in der Nähe des Meeres liegt, wurde von der Polizei weiträumig abgesperrt. Die 3.000-Einwohner-Gemeinde Amendolara gehört zur Region Kalabrien. In der Gegend sind verschiedene Familien der Mafiaorganisation 'Ndrangheta aktiv. Dort wurden auch schon Opfer von Gewaltverbrechen verbrannt. Kenner der Szene verweisen jedoch darauf, dass die 'Ndrangheta in solchen Fällen die Leichen an abgelegenen Orten verbrennt und nicht an einer Tankstelle einer vielbefahrenen Straße.