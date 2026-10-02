<BR \/>Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha bemühte sich Medienberichten zufolge um Schadensbegrenzung. Er wolle nicht von einem Zwischenfall sprechen, sondern eher von einem diplomatischen Missverständnis, sagte Sybiha demnach am Donnerstag. Die Regierung in Kiew arbeite an einer raschen Lösung.<BR \/><BR \/>Eine Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor der UN-Vollversammlung im vergangenen Monat war der Auslöser der Spannungen. Er hatte darin öffentlich gemacht, dass die Ukraine zwei gefangen genommene nordkoreanische Soldaten an Südkorea überstellt habe. Die Regierung in Seoul warf Kiew daraufhin vor, eine Abmachung zur Geheimhaltung gebrochen zu haben, um die Sicherheit der Soldaten und ihrer Familien nicht zu gefährden. Ukrainische Regierungsvertreter hatten die Existenz einer solchen Vereinbarung bestritten. Präsident Lee warf der Ukraine zudem vor, mit Äußerungen über einen angeblich bevorstehenden militärischen Konflikt zwischen Nord- und Südkorea einen Krieg auf der koreanischen Halbinsel zu befeuern.<h3>\r\nSüdkoreas Maßnahmen könnten auf bestehende Hilfsprogramme für Ukraine wirken<\/h3>Südkoreas Maßnahmen gegen die Ukraine könnten sich einem Experten zufolge auf bestehende Hilfsprogramme für die Ukraine auswirken. Die Ukraine habe mehr zu verlieren als Südkorea, da sie Unterstützung aus Seoul erhalte, sagte Cho Han-bum vom Korea Institute for National Unification der Nachrichtenagentur Reuters. Südkorea leistet seit dem russischen Einmarsch 2022 humanitäre und finanzielle Unterstützung und hatte im Juli weitere 100 Millionen Dollar zugesagt.