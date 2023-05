Südkoreanische Experten in japanischer Atomruine Fukushima

Sie wolle die Anlagen in Fukushima auf der Grundlage wissenschaftlicher Standards untersuchen, wurde der Vorsitzende der Kommission für Nuklearsicherheit, Yoo Guk Hee, der die Gruppe leitet, zitiert. Auf den Besuch hatten sich der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol und Japans Ministerpräsident Fumio Kishida in diesem Monat bei einem Treffen in Seoul geeinigt. Südkorea wie auch China sind besorgt, dass sich die Entsorgung auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen in der Region negativ auswirken könnte.Auch mehr als 12 Jahre nach dem Super-Gau im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi müssen die zerstörten Reaktoren mit Wasser gekühlt werden, das bisher gefiltert in Hunderten von riesigen Tanks gelagert wird. Wegen Überlastung soll das verstrahlte Wasser gefiltert und verdünnt in den Pazifischen Ozean geleitet werden. Die Entsorgung wird derzeit vorbereitet.