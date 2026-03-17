Südtirol präsentiert sich dieser Tage wettertechnisch gespalten: Im Norden dominieren weiterhin winterliche Bedingungen, im Süden setzt sich bereits spürbar der Frühling durch.<BR \/><BR \/>Auf den Bergen sind in den vergangenen Tagen bis zu 40 Zentimeter Neuschnee gefallen. Entlang des Alpenhauptkamms – insbesondere östlich des Brenners – schneit es laut Landeswetterdienst auch am heutigen Dienstag noch leicht weiter.<h3>\r\nEnorme Temperaturunterschiede<\/h3>Ganz anders die Lage im Süden: Dort startete der Tag meist wolkenlos, im Tagesverlauf ziehen lediglich vereinzelt harmlose Wolken auf.<BR \/><BR \/>Besonders auffällig sind die derzeit enormen Temperaturunterschiede innerhalb des Landes. Während in Graun kaum mehr als 5 Grad erreicht werden und in Sterzing rund 9 Grad, klettert das Thermometer im Unterland auf bis zu 18 Grad.<BR \/><BR \/>Auch in der Nacht bleibt es regional frostig: In Prettau und Sexten wurden Tiefstwerte von minus 4 beziehungsweise minus 5 Grad gemessen.<BR \/>An der Zweiteilung der Wetterlage dürfte sich vorerst wenig ändern.<h3>\r\nAb Donnerstag im ganzen Land sonnig<\/h3> Laut Landeswetterdienst setzt sich das kontrastreiche Bild auch in den kommenden Tagen fort – ehe am Donnerstag im gesamten Land sonnige Verhältnisse erwartet werden.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>