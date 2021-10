5476 Todesfälle in Südtirol im Jahr 2020: Das sind die Ursachen

Im Jahr 2020 wurden in Südtirol 5476 Todesfälle verzeichnet. 135 der Verstorbenen waren außerhalb Südtirols wohnhaft.Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Verstorbenen beläuft sich auf 862. In 89,3 Prozent der Fälle wurde Covid-19 als zugrundeliegende Todesursache angegeben das heißt als die unmittelbar für den Tod verantwortliche Ursache. In den verbleibenden 10,7 Prozent der Fälle war der Tod auf eine andere Krankheit (oder äußere Umstände) zurückzuführen, wobei Covid-19 aber dennoch als eine Ursache betrachtet wird, die zum Tod beigetragen haben könnte, indem bereits bestehende Krankheitsverläufe beschleunigt, bestehende Krankheiten verschlimmert oder die Behandlungsmöglichkeiten eingeschränkt wurden, schreibt das ASTAT.Die Zahl der Todesfälle, bei denen Covid-19 als zugrundeliegende Todesursache festgestellt wurde, belief sich auf 770, das sind 14,1 Prozent aller Todesfälle.Unterscheidet man die Todesfälle nach den beiden Epidemiewellen im Jahr 2020, so zeigt sich, dass in der zweiten Welle mehr Todesfälle durch Covid-19 registriert wurden als in der ersten Welle: 60,6 Prozent der Covid-19-Todesfälle ereigneten sich zwischen Oktober und Dezember 2020, während 38,4 Prozent zwischen März und Mai 2020 auftraten. Der Anteil der Covid-19-Todesfälle an der Gesamtzahl der Todesfälle war in der zweiten Welle ebenfalls höher als in der ersten Welle: In der zweiten Welle betrug der Anteil der Covid-19-Todesfälle an der Gesamtzahl der Todesfälle 29,2 Prozent, während er in der ersten Welle bei 18,4 Prozent lag.Im Jahr 2020 stellt Covid-19 die dritthäufigste Todesursache dar. Die ersten beiden waren Krankheiten des Kreislaufsystems, die für den Tod von 1723 Personen (31,5 Prozent der Todesfälle) verantwortlich waren, und Neubildungen, denen 1238 Todesfälle (22,6 Prozent)zugeschrieben wurden. An vierter Stelle standen Krankheiten des Atmungssystems (7,1 Prozent), gefolgt von Krankheiten des Nervensystems, der Augen und der Ohren (4,7 Prozent), psychischen und Verhaltensstörungen (4,7 Prozent) sowie Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (4,3 Prozent), schreibt das ASTAT weiter.Betrachtet man nur die Todesfälle während der beiden Epidemiewellen, so zeigt sich, dass Covid-19 im Zeitraum März-Mai 2020 die dritthäufigste Todesursache war, allerdings mit einem etwas geringeren Anteil an Todesfällen als jener der Neubildungen, der zweithäufigsten Todesursache (18,4 Prozent gegenüber 20,9 Prozent). Im Zeitraum Oktober-Dezember 2020 hingegen war Covid-19 die wichtigste Todesursache in Südtirol.Bei Berücksichtigung aller Todesursachen starben in absoluten Zahlen mehr Frauen (2851) als Männer (2625). Werden nur die Todesfälle durch Covid-19 berücksichtigt, ist die Zahl der verstorbenen Männer und Frauen gleich hoch, nämlich 385 Frauen und 385 Männer.Covid-19 war bei den Männern in 14,7 Prozent der Fälle die zugrundeliegende Todesursache, bei den Frauen in 13,5 Prozent der Fälle.Begrenzt auf die beiden Epidemiewellen war Covid-19 bei Männern in 20,5 Prozent der Todesfälle in der ersten Welle und in 30,1 Prozent der Todesfälle in der zweiten Welle als Haupttodesursache verantwortlich, während die entsprechenden Anteile bei Frauen 16,6 Prozent in der ersten Welle und 28,4 Prozent in der zweiten Welle betrugen.Fast 3 Viertel der an Covid-19 Verstorbenen (74,5 Prozent) waren über 80 Jahre alt: Genauer gesagt waren 43,0 Prozent zwischen 80 und 89 Jahre alt und 31,6 Prozent 90 Jahre oder älter. 18,7 Prozent waren zwischen 70 und 79 Jahre alt, 4,8 Prozent zwischen 60 und 69 und nur 1,9 Prozent waren unter 60 Jahre alt.Betrachtet man die Häufigkeit von Covid-19-Todesfällen im Verhältnis zu den Todesfällen insgesamt, stellt man fest , dass der Einfluss auf die Sterblichkeit in den höheren Altersgruppen größer ist: In der Altersgruppe der 80- bis 89-Jährigen ist Covid-19 als Grundleiden für 16,1Prozent und bei den über 90-Jährigen für 15,9 Prozent der Todesfälle verantwortlich, während es in der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen 5,0 Prozent und in der Altersgruppe der 60- bis 69-Jährigen 8,5 Prozent der Todesfälle verursachte.Bei der Analyse der Todesfälle während der beiden Epidemiewellen werde dies noch deutlicher: Zwischen März und Mai 2020 war Covid-19 die Haupttodesursache bei 21,8 Prozent der verstorbenen 80- bis 89-Jährigen und bei 6,5 Prozent der verstorbenen 50- bis 59-Jährigen; zwischen Oktober und Dezember 2020 war Covid-19 die Haupttodesursache bei fast einem Drittel (33,1 Prozent) der verstorbenen über 90-Jährigen und bei 32,2 Prozent der verstorbenen 80- bis 89-Jährigen, schreibt das ASTAT.Eine Untersuchung nach Geschlecht zeigt, dass die an Covid-19 verstorbenen Frauen im Durchschnitt älter waren als die Männer: Das durchschnittliche Todesalter der Frauen lag bei 86,5 Jahren, jenes der Männer bei 81,8 Jahren. Eine genauere Untersuchung der Altersverteilung zeigt vor allem in den 3 ältesten Altersklassen Unterschiede: 44,4 Prozent der an Covid-19 verstorbenen Frauen waren über 90 Jahre alt, 39,7 Prozent im Alter zwischen 80 und 89 und 10,6 Prozent zwischen 70 und 79. Dagegen waren 18,7 Prozent der verstorbenen Männer über 90, 46,2 Prozent gehörten der Altersgruppe der 80- bis 89-Jährigen an und 26,8 Prozent jener der 70- bis 79-Jährigen.Abgesehen von den unterschiedlichen Auswirkungen von Covid-19 nach Alter und Geschlecht sind die geschlechtsspezifischen Unterschiede jedoch auch auf eine unterschiedliche Altersverteilung der männlichen und weiblichen Bevölkerung zurückzuführen. Bekanntlich erreicht die weibliche Bevölkerung ein höheres Alter als die männliche; da das Sterberisiko mit steigendem Alter zunimmt, ist es wahrscheinlicher, dass sich die Todesfälle auf ältere Altersgruppen konzentrieren. Daher werden altersspezifische Sterberaten verwendet, die für jede Altersgruppe die Anzahl der Todesfälle pro 100.000 Einwohner in dieser Altersgruppe angeben.Auch die Untersuchung der Sterberaten nach Altersgruppen zeigt Unterschiede zwischen den Geschlechtern auf. Insbesondere in der Altersgruppe der 70- bis 79-Jährigen und der 80- bis 89-Jährigen lag die Sterberate unter den Männern deutlich über jener der Frauen. Im Jahr 2020 wurde in der Altersgruppe der 70- bis 79-Jährigen eine Sterberate von 481,4 männlichen Todesfällen je 100.000 Männer und 162,9 weiblichen Todesfällen je 100.000 Frauen verzeichnet. In der nächsthöheren Altersgruppe lag die männliche Rate bei 1611,4 Todesfällen pro 100.000 Männer und die weibliche Rate bei 954,1 Todesfällen pro 100.000 Frauen, schreibt das ASTAT weiter.33,4 Prozent der an Covid-19 verstorbenen Personen hattenihren Wohnsitz in der Stadt Bozen, 15,5 Prozent im Burggrafenamt, 14,2 Prozent im Überetsch-Südtiroler Unterland und 12,2 Prozent in Salten-Schlern. In den anderen Bezirksgemeinschaften hingegen waren jeweils weniger als 10 Prozent ansässig: 9,7 Prozent im Pustertal, 6,8 Prozent im Eisacktal, 5,3 Prozent im Vinschgau und 1,9 Prozent im Wipptal. 1,0 Prozent der Verstorbenen hatten ihren Wohnsitz außerhalb Südtirols.Die Mehrheit der während der ersten Epidemiewelle an Covid-19 Verstorbenen hatte ihren Wohnsitz im Überetsch-Südtiroler Unterland (24,3 Prozent) oder in Bozen (23,6 Prozent). Von den während der zweiten Epidemiewelle Verstorbenen lebten 39,8 Prozent in Bozen und 19,3 Prozent im Burggrafenamt.Um den Einfluss der unterschiedlichen Alters- und Bevölkerungsstruktur in den 8 Bezirksgemeinschaften auszuschalten, werden standardisierte Sterberaten berechnet. Mit 208,0 Sterbefällen pro 100.000 Einwohner ist die Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern jene mit der höchsten Covid-19-Sterblichkeitsrate in Südtirol, gefolgt von Bozen mit 188,3 Todesfällen pro 100.000 Einwohner. Die Bezirksgemeinschaft mit der niedrigsten Sterberate war das Wipptal mit 85,3 Sterbefällen, schreibt das ASTAT.Im Todesschein wurden neben Covid-19 häufig auch andere Mitursachen angegeben, das heißt Krankheiten, Verletzungen oder relevante äußere Umstände, die zwar nicht direkt zum Tod führten, aber zum Tod beigetragen haben, indem sie den Zustand des Patienten oder den Krankheitsverlauf verschlechtert haben.Lediglich bei 22,7 Prozent der Todesfälle mit Covid-19 als zugrundeliegender Ursache wurden keine anderen signifikanten Mitursachen festgestellt. Bei 77,3 Prozent der Todesfälle wurde mindestens eine weitere Mitursache genannt, und zwar eine in 16,9 Prozent der Fälle, 2 in 23,1 Prozent, 3 in 25,8 Prozent und 4 oder mehr in 11,4 Prozent der Fälle.Die Untersuchung nach Alter ergab, dass nur bei 15,4 Prozent der aufgrund von Covid-19 verstorbenen Personen unter 70 Jahren keine Mitursache festgestellt wurde, bei 25,0 Prozent war eine Mitursache vorhanden und bei 59,6 Prozent 2 oder mehr. In den anderen Altersgruppen ähneln die Prozentanteile der gesamten Verteilung.Komplikationen seien jene Zustände, Anzeichen oder Symptome, die nach der Erkrankung mit Covid-19 auftreten und dadurch verursacht werden, erklärt das ASTAT.Die am häufigsten gemeldete Komplikation war die Lungenentzündung, die bei fast 2 Dritteln der Todesfälle durch Covid-19 auftrat (64,9 Prozent). Eine weitere häufige Komplikation war Atemversagen und andere respiratorische Symptome und Anzeichen, die bei 50,1 Prozent der Todesfälle festgestellt wurden. Andere seltener vorkommende Komplikationen waren kardiale Komplikationen (10,6 Prozent), Atemnotsyndrom und Lungenödem (3,6 Prozent), Nierenversagen (3,5 Prozent), Sepsis und nicht spezifizierte Infektionen (3,2 Prozent).Im Jahr 2020 lag die Zahl der Todesfälle um 1042 über dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre (4434),was einer Übersterblichkeit von 23,5 Prozent entspricht. Nur ein Teil dieses Überschusses ist auf die Alterung der Bevölkerung zurückzuführen: Schätzungen zufolge wäre es im Jahr 2020 zu einem Anstieg von 372 Todesfällen gekommen, wenn sich die Sterblichkeit nicht verändert hätte und die Auswirkungen der Pandemie ausgeblieben wären.Der größte Teil des Anstiegs der Todesfälle ist auf Covid-19 zurückzuführen, und zwar 770 Todesfälle, das heißt 73,9 Prozent der Übersterblichkeit, erklärt das ASTAT.Betrachtet man nur die Todesfälle während der beiden Epidemiewellen, so gab es zwischen März und Mai 2020 516 mehr Todesfälle als im Durchschnitt des gleichen Zeitraums im 5-Jahreszeitraum 2015- 2019, und zwischen Oktober und Dezember 458 mehr, was einer Übersterblichkeit von 47,3 Prozent beziehungsweise 40,2 Prozent entspricht. In der ersten Welle waren 57,4 Prozent der überzähligen Todesfälle Covid-19 zuzuschreiben, während in der zweiten Welle die Zahl der Covid-19- Todesfälle höher war als die Zahl der überzähligen Todesfälle.Nach Geschlecht betrafen die Übersterblichkeitsfälle 436 Männer und 606 Frauen, was einer Übersterblichkeit von 19,9 Prozent beziehungsweise 27,0 Prozent entspricht. Die Übersterblichkeit aufgrund von Covid-19 betraf mehr Männer (88,3 Prozent) als Frauen (63,5 Prozent).In der ersten Welle betrug der Anteil der Covid-19-Todesfälle an den überzähligen Todesfällen bei den Männern 73,6 Prozent. In der zweiten Welle waren die Todesfälle aufgrund von Covid-19 sogar höher als die überzähligen Todesfälle. Bei den Frauen lag die entsprechende Quote zwischen März und Mai bei 46,4 Prozent, während sie im Zeitraum Oktober-Dezember auf 90,7 Prozent anstieg.Anhand der standardisierten Sterberaten ist es möglich, die Sterblichkeit im Jahr 2020 mit der durchschnittlichen Sterblichkeit im Fünfjahreszeitraum 2015-2019 zu vergleichen, wobei die Auswirkungen der unterschiedlichen Altersstruktur der Bevölkerung in Südtirol in den beiden untersuchten Zeiträumen eliminiert werden. Das Verhältnis der standardisierten Sterberaten (SRR - Standardized Rate Ratio) zeigt also eine Zu- oder Abnahme der Sterblichkeit an.In Südtirol fällt die standardisierte Sterberate im Jahr 2020 um 14 Prozent höher als im Durchschnitt des Fünfjahreszeitraums 2015-2019 aus. Auf geschlechtsspezifischer Ebene betrug der Anstieg 9 Prozent bei den Männern und 19 Prozent bei den Frauen.Die Altersgruppe der 80- bis 89-Jährigen war diejenige mit der größten Differenz zwischen den Todesfällen im Jahr 2020 und dem Durchschnitt 2015-2019 (+447 Todesfälle). Nahezu 3 Viertel davon (74,0 Prozent) sind Covid-19-Todesfälle. Es folgen die Altersgruppe der über 90-Jährigen mit 392 überzähligen Todesfällen (davon 61,9 Prozent Covid-19 Todesfälle) und die Altersgruppe der 70- bis 79-Jährigen mit 179 überzähligen Todesfällen (80,5 Prozent). Die Altersklassen der 50-bis 59-Jährigen und der 60- bis 69-Jährigen verzeichneten dagegen nur eine geringe oder gar keine Übersterblichkeit. Todesfälle von Personen unter 50 Jahren werden wegen der geringen Zahl der Fälle nicht analysiert, schreibt das ASTAT.Bei den Männern war die Altersgruppe der 80- bis 89-Jährigen jene mit der höchsten Übersterblichkeit: Die Differenz zwischen 2020 und dem Durchschnitt 2015- 2019 belief sich auf 229 Todesfälle, von denen mehr als 3 Viertel auf Covid-19 entfielen. Die zweite Altersgruppe mit mehr Todesfällen als in den vergangenen 5 Jahren waren die 70- bis 79-Jährigen, unter denen 117 überzählige Todesfälle verzeichnet wurden. 88,3 Prozent dieser Fälle hatten Covid-19 als Grundleiden.Bei den Frauen wurde die höchste Übersterblichkeit in den beiden ältesten Altersgruppen verzeichnet. Bei den über 90-Jährigen wurden 299 überzählige Todesfälle gegenüber den fünf vorhergehenden Jahren registriert. Von diesen hatten 57,2 Prozent Covid-19 als zu grundeliegende Ursache. Bei den 80- bis 89-Jährigen betrug die Anzahl der überzähligen Todesfälle 218, 70,1 Prozent davon entfielen auf Covid-19.Ein Vergleich der Todesfälle von 2020 mit dem Durchschnitt der Todesfälle der vorhergehenden 5 Jahre zeigt, dass die Todesfälle in fast allen Kategorien von Todesursachen gestiegen sind. Die Haupttodesursachen, bei denen in absoluten Zahlen überzählige Todesfälle verzeichnet wurden, sind insbesondere die psychische Krankheiten und Verhaltensstörungen mit 77 überzähligen Todesfällen, die Krankheiten des Kreislaufsystems (+58) und des Atmungssystems (+40). Die Todesfälle durch Verletzungen und Vergiftungen und äußere Ursachen gingen hingegen zurück (-14).Die absolute Zahl ist jedoch im Zusammenhang mit der prozentuellen Veränderung gegenüber dem Durchschnitt der vorangegangenen 5 Jahre zu betrachten: Die durch psychische und Verhaltensstörungen verursachten Todesfälle stiegen um 42,4 Prozent, die durch Krankheiten des Atmungssystems verursachten um 11,5 Prozent. Die Todesfälle aufgrund von Krankheiten des Kreislaufsystems nahmen dagegen nur um 3,5 Prozent zu. Die Zahl der Todesfälle aufgrund von Erkrankungendes Nervensystems stieg um 10,2 Prozent und jene der Todesfälle aufgrund von Symptomen, abnormen klinischen und Laborbefunden um 31,9 Prozent (+16). Die Todesfälle im Zusammenhang mit Verletzungen und Vergiftungen gingen um 5,8 Prozent zurück.Betrachtet man auch die Untergruppen der Todesursachen genauer, so zeigt sich, dass die Zahl der Todesfälle aufgrund von Demenz und Alzheimer um 29,1 Prozent gestiegen ist, und zwar bei Frauen stärker als bei Männern (34,2 Prozent gegenüber 18,8 Prozent).Unterteilt man die Gruppe der Krankheiten des Kreislaufsystems in Untergruppen, so zeigt sich, dass die Übersterblichkeit bei hypertensiven Herzkrankheiten 13,4 Prozent und bei zerebrovaskulären Krankheiten 5,0 Prozent beträgt. Dagegen gingen die Todesfälle durch ischämische Kardiopathie um 12,3 Prozent zurück.Was die Gruppe der Atemwegserkrankungen anbelangt, so stiegen die Todesfälle aufgrund von Grippe und Lungenentzündung um 9,1 Prozent und jene aufgrund von chronischen Krankheiten der unteren Atemwege um 8,2 Prozent.Im Jahr 2020 betraf fast ein Viertel (24,4 Prozent) der Todesfälle Personen, die in der Stadt Bozen ansässig waren, 19,1 Prozent lebten im Burggrafenamt, 13,4 Prozent im Pustertal und weitere 13,4 Prozent im Überetsch-Südtiroler Unterland. Weniger als jeweils 10 Prozent der Verstorbenen waren in den anderen Bezirksgemeinschaften wohnhaft. 2,5 Prozent der Verstorbenen waren nicht in Südtirol ansässig.Der größte Anstieg der Anzahl der Todesfälle im Vergleich zu den letzten fünf Jahren wurde mit 48,3 Prozent in der Bezirksgemeinschaft Wipptal verzeichnet. In den anderen Bezirksgemeinschaften erreichte die Übersterblichkeit Werte zwischen 18,8 Prozent (Eisacktal) und 28,9 Prozent (Bozen), schreibt das ASTAT abschließend.

