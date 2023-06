Südtirol: 8 Personen aus Bergnot gerettet – 3 Fahrradunfälle

Fahrradunfall am Sellapass

Fahrradunfall unterhalb der Saltnerhütte

8 Wanderer aus Bergnot gerettet – Alle unverletzt

Zu einem tödlichen Fahrradunfall kam es gegen 13.30 Uhr am Parkplatz von Pederü, am oberen Ende des Rautals im Gemeindegebiet von Enneberg. Ein 58-Jähriger aus Deutschland ist aus ungeklärter Ursache mit seinem Fahrrad gestürzt. Die Rettungskräfte konnten nur mehr seinen Tod feststellen (Hier lesen Sie mehr dazu). Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Aiut Alpin und die Finanzwache.Zu einem weiteren Fahrradunfall kam es am Sellapass. Eine Person ist aus ungeklärter Ursache gestürzt und hat sich dabei erheblich verletzt. Die verletzte Person musste mit dem Notarzthubschrauber Aiut Alpin ins Krankenhaus nach Bozen gebracht werden. Im Einsatz standen auch die Carabinieri.Ebenfalls zu einem Fahrradunfall kam es im Schlerngebiet. Kurz unterhalb der Saltnerhütte stürzte ein Fahrradfahrer am Wanderweg und hat sich dabei erheblich verletzt. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Krankenhaus nach Brixen gebracht.Am Klettersteig 12 B zwischen Forcella de Medesc und Piz de Lavarela in St. Vigil mussten hingegen 8 Wanderer aus Bergnot gerettet werden: Sie kamen wegen eines Schneefeldes nicht mehr weiter und schlugen Alarm. Sie konnten unverletzt ins Tal gebracht werden. Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Aiut Alpin und die Bergrettung.