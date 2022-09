Südtirol: 870 Menschen in der vergangenen Woche geimpft

Die Durchimpfungsrate der in Südtirol ansässigen impfbaren Bevölkerung ab 5 Jahren beträgt nun 78,83% Prozent (Stand 22.09.2022).Vormerkungen zur Impfung sind unter https://sanibook.sabes.it/ oder telefonisch (Mo-Fr) von 8:00 bis 16:00 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkstelle Tel. 0471 100100 möglich. Es wird empfohlen, die Online-Vormerkung zu nutzen, wo Vormerkungen bis am Vortag getätigt werden können. Wer einen Termin am Vormittag für den Nachmittag vormerken möchte, sollte dies telefonisch machen.Die freien Termine sind unter www.coronaschutzimpfung.it/de/impftermine/alle-impftermine einsehbar.(Stand: 22.9.2022)Verabreichte Impfdosen an Ansässige und nicht Ansässige: 1.125.575 (+889)Verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.087.554 (+871)Erstdosis: 406.175 (+6)Zweitdosis: 388.985 (+12)Drittdosis: 274.612 (+101)Viertdosis: 17.771 (+752)Vollständig geimpfte Personen : 400.518 (+8)In der Provinz verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.072.226 (+870)Erstdosis: 399.329 (+6)Zweitdosis: 382.988 (+12)Drittdosis: 272.301 (+101)Viertdosis: 17.598 (+751)Personen über 80 JahreDiese Personengruppe umfasst 33.505 PersonenErstdosis: 30.451 (+1)Zweitdosis: 30.309 (+3)Drittdosis: 27.092 (+14)Viertdosis: 7.331 (+185)Personen über 70 JahreDiese Personengruppe umfasst 46.154 PersonenErstdosis: 42.352 (+1)Zweitdosis: 41.545 (+1)Drittdosis: 34.991 (+11)Viertdosis: 5.673 (+243)Personen über 60 JahreDiese Personengruppe umfasst 58.546 PersonenErstdosis: 52.565 (+0)Zweitdosis: 51.390 (+1)Drittdosis: 42.046 (+11)Viertdosis: 4.039 (+236)Personen über 50 JahreDiese Personengruppe umfasst 85.127 PersonenErstdosis: 73.020 (+0)Zweitdosis: 70.932 (+0)Drittdosis: 54.375 (+16)Viertdosis: 448 (+36)Personen über 40 JahreDiese Personengruppe umfasst 75.144 PersonenErstdosis: 61.075 (+1)Zweitdosis: 58.541 (+0)Drittdosis: 41.585 (+19)Viertdosis: 164 (+34)Personen ab 30 JahrenDiese Personengruppe umfasst 63.576 PersonenErstdosis: 50.834 (+2)Zweitdosis: 48.271 (+0)Drittdosis: 30.329 (+9)Viertdosis: 72 (+14)Personen ab 18 JahrenDiese Personengruppe umfasst 72.764 PersonenErstdosis: 59.302 (+0)Zweitdosis: 55.898 (+6)Drittdosis: 34.228 (+31)Viertdosis: 36 (+2)Personen von 12-17 JahrenDiese Personengruppe umfasst 34.444 PersonenErstdosis: 28.432 (+0)Zweitdosis: 25.695 (+0)Drittdosis: 9.937 (+2)Viertdosis: 4 (+0)Personen von 5 - 11 JahrenDiese Personengruppe umfasst 38.835 PersonenErstdosise: 8.124 (+0)Zweitdosis: 6.392 (+6)Drittdosis: 5 (+1)Viertdosis: 0 (+0)In der Provinz ansässige Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft wurden80+: 91,65%70+: 91,20%60+: 89,41%50+: 85,13%40+: 80,22%30+: 78,86%18+: 80,15%5 - 17: 46,63%Gesamt (ab 5 Jahren): 78,83%