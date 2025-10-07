Die Landesregierung hat am heutigen Dienstag beschlossen, die RSV-Präventionskampagne auch in den Jahren 2025\/2026 fortzuführen. „Wir schützen mit dieser Maßnahme die Schwächsten in unserer Gesellschaft, die Neugeborenen“, betont Gesundheitslandesrat Hubert Messner. „Weniger kranke Babys bedeutet weniger Leid für die Familien und weniger Belastung für die Krankenhäuser. Prävention wirkt und ist wichtig.“<BR \/><BR \/>Seit Herbst 2024 erhalten Neugeborene den monoklonalen Antikörper Nirsevimab. Dabei handle es sich nicht um eine Impfung, sondern um eine einmalige Prophylaxe, die für eine gesamte Wintersaison Schutz biete.<h3>\r\nDeutlicher Rückgang schwerer Erkrankungen<\/h3>Die Wirkung zeige sich klar in den Zahlen: Während im Winter 2023\/2024 noch 190 Kinder unter einem Jahr wegen RSV ins Krankenhaus mussten, waren es im vergangenen Winter lediglich 15. <BR \/><BR \/>Auch die Situation auf den Intensivstationen entspannte sich deutlich: Statt 14 Kindern benötigten nur noch zwei eine subintensivmedizinische Betreuung.<BR \/><BR \/>„Wir haben mit dieser Maßnahme viel erreicht“, erklärt Messner. Die Ergebnisse hätten die Erwartungen internationaler Studien übertroffen: In Südtirol verringerte sich das Risiko einer Krankenhausaufnahme um 92 Prozent, das einer intensivmedizinischen Behandlung um 86 Prozent. 2024\/2025 erhielten rund 75 Prozent aller Kinder unter einem Jahr den RSV-Schutz.<h3>\r\nStart der neuen Vorsorgekampagne<\/h3>Die neue Kampagne läuft ab sofort und ist bis 1. März 2026 vorgesehen. Anspruch auf die kostenlose Verabreichung haben alle Kinder, die ab dem 1. April 2025 geboren wurden oder während des Kampagnenzeitraums zur Welt kommen. Auch Kinder bis zum zweiten Lebensjahr mit bestimmten gesundheitlichen Risiken können die Immunisierung erhalten.<BR \/><BR \/>Abgewickelt wird die Maßnahme durch den Südtiroler Sanitätsbetrieb, der zugleich die begleitende Informationskampagne „Ich schau auf dich“ organisiert. Vormerkungen sind seit dem 30. September telefonisch über die zentrale Nummer 100 100 (mit den Vorwahlen 0471, 0472, 0473 oder 0474) möglich. Die Verabreichung erfolgt in Impfzentren sowie bei Kinderärztinnen und -ärzten freier Wahl.<BR \/><BR \/>Für die Wintersaison 2025\/2026 stehen 3.000 Dosen bereit. Das Land investiert dafür 759.000 Euro. Die Teilnahme an der Kampagne ist freiwillig.<BR \/><BR \/>Weitere Informationen zum Synzytial-Virus und zur Vorsorgemaßnahme sind <b> <a href="https:\/\/www.sabes.it\/de\/themen\/synzytial-virus-vorsorge" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">HIER online abrufbar.<\/a><\/b>