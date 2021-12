Südtirol bald „Orange Zone“? Dann kommen diese neuen Regeln

Wenn die 4. Pandemiewelle so weiterrollt, drückt sie Südtirol bald in von der „Gelben“ in die „Orange Zone“. Dann treten mehrere neue Regeln in Kraft, die vor allem Ungeimpfte treffen – an 2 Punkten ganz besonders hart.