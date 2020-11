Südtirol bis 3. Dezember rote Zone – Handel: Öffnung am Montag „schwierig“

Wie der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza am Montag Landeshauptmann Arno Kompatscher bestätigte, hält der Staat alle seine roten Zonen – und damit auch Südtirols Einstufung als rot – bis 3. Dezember aufrecht.Und in den roten Zonen ist der Einzelhandel laut Staatsgesetz ausgesetzt.„Wir werden darüber am morgigen Dienstag in der Landesregierung beraten“, sagt Landeshauptmann Arno Kompatscher. Eine frühere Öffnung des Handels in Südtirol sieht er allerdings als „schwierig“.„Wir müssten das schon sehr gut begründen, hoffen auf die baldige Wirkung des Screenings, haben jetzt aber immer noch hohe Infektionszahlen“, so Kompatscher.hds-Präsident Philipp Moser beharrt auf eine Öffnung des gesamtes Einzelhandels am 30. November. „Jetzt, wo mit dem Massentest ein Großteil der Asymptomatischen isoliert wurde, muss sich das sehr wohl begründen lassen“, so Moser.Jene Geschäfte, die auch in den vergangenen Wochen geöffnet bleiben durften, dürfen dies auch weiterhin, darunter Lebensmittelgeschäfte, Zeitungs- und Tabaktrafiken, Elektrohandel und andere Geschäfte, die Artikel führen, die für den täglichen Bedarf notwendig sind. Eine detaillierte Liste ist dem Anhang 2 der Verordnung Nr. 63 des Landeshauptmannes zu entnehmen , die mit Verordnung Nr. 69 bis 29. November verlängert wurde.

bv/liz