Südtirol: Bis knapp 20 Grad – Es bleibt frühlingshaft warm

So geht es weiter

„Es geht leicht wechselhaft weiter: Heute mit mehr Wolken, am morgigen Dienstag mit mehr Sonne. Dabei bleibt es frühlingshaft warm, vor allem im Etschtal und Unterland mit knapp 20 Grad Celsius“, so Peterlin.Am Mittwoch geht es dann mit einer freundlichen Mischung aus Sonne und Wolken weiter. Der Donnerstag beginnt mit einigen Hochnebelfeldern, der Tag verläuft dann wechselnd bewölkt.Auch am Freitag bleibt es wechselhaft mit teils dichten, hohen Wolkenfeldern, mit Höchsttemperaturen von bis zu 19 Grad.