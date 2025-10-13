Am heutigen <b>Montag<\/b> scheint die Sonne vielerorts von früh bis spät, nur vereinzelt bilden sich am Nachmittag flache Quellwolken. Die Temperaturen bleiben mild und liegen zwischen 17 Grad in Sterzing und bis zu 21 Grad in Bozen.<h3>\r\nAussicht auf die nächsten Tage<\/h3>Das ruhige Herbstwetter setzt sich fort. Der <b>Dienstag<\/b> startet zunächst mit einigen Hochnebelfeldern, die sich am Vormittag rasch auflösen. Danach dominiert im ganzen Land die Sonne.<BR \/><BR \/>Auch am <b>Mittwoch<\/b> bleibt es freundlich mit viel Sonnenschein und nur wenigen harmlosen Wolken.<BR \/><BR \/>Am <b>Donnerstag<\/b> hält sich zunächst verbreitet Hochnebel, der im Tagesverlauf zunehmend der Sonne weicht. <BR \/><BR \/>Und auch am <b>Freitag<\/b> bleibt das Wetter beständig: Frühnebelfelder lösen sich bald auf, anschließend zeigt sich der Himmel meist wolkenlos.<BR \/><BR \/>Die <b>Temperaturen bleiben im herbstlich milden Bereich<\/b> und steigen im Laufe der Woche nur selten über die 20-Grad-Marke.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum aktuellen Wetter in Südtirol finden Sie wie gewohnt auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>