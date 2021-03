Südtirol bleibt im Lockdown: Maßnahmen werden verlängert

Am Dienstagvormittag hat die Südtiroler Landesregierung über eine Verlängerung des Lockdowns beraten. Bei der virtuellen Pressekonferenz um die Mittagszeit gab Landeshauptmann Arno Kompatscher schließlich die Entscheidung bekannt: Die derzeitige, bis zum 15. März geltende Regelung, soll für mindestens eine Woche beibehalten werden.Die Zahlen der Neuinfektionen seien zwar rückläufig und auch die Positivitätsrate sei niedrig, so Kompatscher. Zudem sei die 7-Tages-Inzidenz stark gesunken. Doch vor allem die Lage auf den Intensivstationen sei kritisch. Zuletzt habe es eine leichte Zunahme an Intensivpatienten gegeben. Dies hänge laut Kompatscher unter anderem wohl auch mit den neuen Corona-Varianten zusammen.Die derzeitige Verordnung gelte zwar nur bis zum 15. März, aber „es wäre in dieser Situation absolut falsch, wenn wir jetzt sagen, wir können dann wieder sofort alles öffnen“, so Kompatscher.Daher soll der derzeitige Lockdown für mindestens eine Woche – also bis zum 22. März – beibehalten werden. Die Verordnung dazu soll in den kommenden Tagen ausgearbeitet werden und „Donnerstag oder Freitag“ unterzeichnet werden, blickte der Landeshauptmann voraus. Man wolle den Situationsbericht aus Rom abwarten, hieß es. Man wolle dabei auch beobachten, wie es auf gesamtstaatlicher Ebene weitergeht, verschiedene Ideen stehen im Raum.Ebenfalls noch ungewiss ist, wie es mit den Mittel- und Oberschulen weitergeht.Auch über die weiteren Maßnahmen in jenen Gemeinden, wo südafrikanische Mutationen aufgetreten sind, soll in den nächsten Tagen entschieden werden. Erst am Dienstag wurden mehrere neue Fälle der südafrikanischen Variante gemeldet.

