In Südtirol wird seit Jahren über leistbares Wohnen diskutiert. Die Immobilienpreise seien zu hoch, die Mieten kaum mehr bezahlbar und die Vermieter würden sich angeblich eine goldene Nase verdienen. Doch eine entscheidende Frage wird viel zu selten gestellt: <BR \/><BR \/><b>Warum gibt es überhaupt so wenige Mietwohnungen, und welche politischen Entscheidungen haben dazu beigetragen?<\/b><BR \/><BR \/>Die Südtiroler Wohnbaupolitik hat sich in den vergangenen 15 Jahren vor allem auf die Förderung des Eigenheims konzentriert. Das ist grundsätzlich richtig. Doch dabei wurde ein wesentlicher Teil des Wohnungsmarktes vernachlässigt: die Mietwohnungen.<BR \/><BR \/>Nicht jeder kann oder möchte eine Wohnung kaufen. Junge Menschen, Familien und Arbeitnehmer brauchen Mietwohnungen. Gerade das Land müsste dies wissen, wenn es beispielsweise für das Gesundheitswesen dringend benötigte Fachkräfte aus dem In- und Ausland anwirbt. <BR \/><b><BR \/>Was nützt ein Arbeitsplatz in Südtirol, wenn die entsprechende Wohnung fehlt oder unbezahlbar ist?<\/b><h3>\r\nEigentumsförderung schafft keine zusätzlichen Mietwohnungen<\/h3>Wer eine geförderte Erstwohnung kauft, wird diese grundsätzlich selbst bewohnen. Damit wird der eigene Wohnbedarf gedeckt, aber keine zusätzliche Mietwohnung geschaffen.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig wurden private Investitionen in Mietwohnungen durch gesetzliche Bindungen, Mietzinsbeschränkungen und zusätzliche Kosten zunehmend unattraktiv.<BR \/><BR \/>Ein Beispiel sind die sogenannten Wohnungen für Ansässige, früher als konventionierte Wohnungen bekannt. Wer eine solche Wohnung kauft, unterliegt einer dauerhaften Bindung. Bei einer Vermietung darf in den ersten 20 Jahren grundsätzlich nur der gesetzlich festgelegte Landesmietzins verlangt werden.<BR \/><BR \/>Dabei erhalten viele private Käufer keine Wohnbauförderung. Sie müssen den Kauf selbst finanzieren, tragen sämtliche Kosten und Risiken und sind bei der Vermietung trotzdem stark eingeschränkt. Bei Verstößen gegen die gesetzlichen Auflagen drohen zudem empfindliche Strafen, auch wenn der Eigentümer keinen Cent an Förderung erhalten hat.<BR \/>Die Absicht dahinter ist verständlich: Wohnraum soll für Einheimische erhalten und bezahlbar bleiben. <BR \/><BR \/><b>Doch wer investiert in eine Wohnung, wenn nach Abzug von Steuern, Finanzierungskosten und Instandhaltung kaum eine angemessene Rendite übrig bleibt?<\/b><BR \/><BR \/>Als Südtiroler Maklervereinigung beobachten wir seit Jahren, dass Investoren, die früher Wohnungen in Südtirol gekauft und vermietet haben, zunehmend in das benachbarte Tirol oder Trentino ausweichen. Dort gelten teilweise andere rechtliche und wirtschaftliche Bedingungen, die Investitionen attraktiver machen. Auf diese Entwicklung haben wir die Politik bereits mehrfach aufmerksam gemacht.<h3>Die touristische Vermietung war lange attraktiver<\/h3>Über Jahre wurden langfristig vermietete Wohnungen bei der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) gegenüber bestimmten touristischen Vermietungen benachteiligt. Trotz wiederholter Hinweise wurde dies erst ab 2025 geändert.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig konnten Eigentümer durch touristische Vermietung teilweise deutlich höhere Einnahmen erzielen. Dass sich manche daher für diese Vermietungsform entschieden haben, sollte niemanden überraschen. Diese Wohnungen fehlen heute auf dem regulären Mietmarkt und werden nicht von heute auf morgen zurückkehren.<BR \/><BR \/>Die derzeit diskutierte Senkung der GIS für langfristig vermietete Wohnungen wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Sie allein wird das Problem aber nicht lösen.<h3>Ohne Baugrund keine Mietwohnungen<\/h3>Wer Mietwohnungen für den Mittelstand schaffen möchte, muss dafür auch geeigneten Baugrund bereitstellen. Doch seit Jahren werden vielerorts kaum neue Wohnbauflächen ausgewiesen. Wenn Bauland ausgewiesen wird, dann vor allem für den geförderten Wohnbau, auf dem überwiegend Eigenheime entstehen.<BR \/><BR \/>Das ist wichtig, löst aber den Mangel an Mietwohnungen nicht. Gerade der Mittelstand, der sich keine Eigentumswohnung leisten kann, aber auch nicht immer die Voraussetzungen für den geförderten Wohnbau erfüllt, bleibt dabei auf der Strecke.<BR \/><BR \/>Wer neue Mietwohnungen möchte, muss auch die Voraussetzungen schaffen, damit diese gebaut werden können. Ohne geeigneten Baugrund wird das nicht funktionieren.<h3>Immer höhere Baukosten – auch durch öffentliche Abgaben<\/h3>Neben hohen Grundstückspreisen, Baukosten und technischen Anforderungen belasten auch die sogenannten Erschließungsgebühren die Bauherren. Diese werden von den Gemeinden unter anderem zur Finanzierung öffentlicher Infrastrukturen eingehoben.<BR \/><BR \/>In verschiedenen Gemeinden wurden diese Gebühren in den vergangenen Jahren erhöht. Teilweise werden sie sogar auf unterirdische Garagen, Keller und andere unterirdische Gebäudeteile erhoben.<BR \/><BR \/>Besonders widersprüchlich ist dies, wenn Bauherren aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind, Stellplätze zu errichten. Einerseits werden diese verlangt, andererseits wird ihr Bau durch zusätzliche Gebühren verteuert.<BR \/><BR \/>Diese Kosten bezahlt am Ende nicht nur der Bauherr. Sie schlagen sich auch in den Kaufpreisen und Mieten nieder.<BR \/><BR \/>Wenn die Politik leistbares Wohnen fordert, muss sie auch selbst einen Beitrag leisten. Erschließungsgebühren für den Wohnbau sollten deutlich reduziert und jene auf unterirdische Baumassen abgeschafft werden.<BR \/><BR \/>Dabei sollte auch geprüft werden, wie sich die dauerhafte Ansässigenbindung auf die Einnahmen der Gemeinden aus den Baukostenabgaben ausgewirkt hat. Mögliche Einnahmeausfälle sollten nicht durch immer höhere Gebühren ausgeglichen, sondern bei Bedarf vom Land übernommen werden.<h3>\r\nOhne private Investoren wird es nicht funktionieren<\/h3>Mit der Wohnreform 2025 wurde eine eigene Förderung für den gemeinnützigen Mietwohnbau geschaffen. Das ist ein wichtiger Ansatz. Doch die öffentliche Hand allein wird den gesamten Bedarf an Mietwohnungen nicht decken können.<BR \/><BR \/>Wir brauchen auch private Eigentümer und Investoren, die neue Mietwohnungen errichten oder bestehende Wohnungen langfristig vermieten.<BR \/><BR \/>Dafür braucht es faire Rahmenbedingungen, steuerliche Vorteile, weniger Abgaben und einen besseren Schutz vor Mietausfällen und langwierigen Rechtsstreitigkeiten.<BR \/><BR \/>Nicht jeder Vermieter ist ein Spekulant. Viele Eigentümer haben über Jahre gespart, investieren erhebliche Summen und tragen das wirtschaftliche Risiko ihrer Immobilie.<BR \/><BR \/>Wer möchte, dass wieder mehr Geld in Mietwohnungen investiert wird, muss dafür sorgen, dass sich solche Investitionen auch rechnen.<h3>\r\nLeistbares Wohnen entsteht nicht durch Verbote allein<\/h3>Solange die Nachfrage nach Mietwohnungen größer ist als das verfügbare Angebot, werden die Mietpreise weiter unter Druck bleiben.<BR \/>Deshalb ist es zu einfach, die Verantwortung für hohe Mieten ausschließlich den Vermietern zuzuschieben. Auch die Politik trägt Verantwortung für die Bedingungen, unter denen Wohnungen gebaut und vermietet werden.<BR \/><BR \/>Südtirol braucht selbstverständlich leistbare Erstwohnungen. Aber genauso dringend braucht es einen funktionierenden Mietwohnungsmarkt.<BR \/>Wer leistbare Mieten will, muss dafür sorgen, dass wieder mehr Mietwohnungen entstehen. Und wer private Investitionen möchte, darf diese nicht durch immer neue Auflagen, Steuern und Abgaben unattraktiv machen.<BR \/><BR \/>Denn am Ende hilft die günstigste gesetzlich vorgeschriebene Miete niemandem, wenn keine Wohnung zur Verfügung steht.