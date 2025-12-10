von Elmar Pichler Rolle<BR \/><BR \/>Doch von vorn: Anfang Juli rauschten die Papierbögen mit zwei Südtirol gewidmeten Briefmarken so stark, dass ein Politikum daraus zu werden drohte. Aber noch ehe die kritisierten Postwertzeichen offiziell in Umlauf kamen, wurden sie auf Weisung von Italiens Industrieminister Adolfo Urso wieder eingezogen. Dem vorausgegangen war ein klärendes Telefonat zwischen dem der Rechtspartei Fratelli d'Italia angehörenden Minister und Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP).<BR \/><BR \/>Der Minister versicherte, dass die Briefmarken nur aufgrund eines Fehlers allein in italienischer Schrift gehalten waren, und er kündigte an, noch innerhalb des Jahres die Postwertzeichen neu und zweisprachig herauszubringen. <BR \/><BR \/>So kam es auch. Seit gestern sind die beiden Marken mit der Bezeichnung „Trentino-Alto Adige\/Südtirol“ sowie den Bildbeschriftungen „Rosengartengruppe“ und „Latemargruppe“ staatsweit offiziell im Umlauf. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1248207_image" \/><\/div>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1248210_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nEingezogenen Exemplare werden wieder in Umlauf gebracht<\/h3>Damit sollte alles wieder im Lot sein. Thomas Mathà, Richter am römischen Staatsrat und anerkannter Fachmann auf dem Gebiet der Postgeschichte und Philatelie, erklärte gestern, dass das Postministerium auch die im Juli in letzter Minute eingezogenen einsprachigen Südtirol-Briefmarken ab 16. Dezember wieder in Umlauf bringen wird. Damit wird Spekulanten und Trittbrettfahrern ein dicker Strich durch die Rechnung gemacht. Es war nämlich durchgesickert, dass ganz wenige der Südtirol gewidmeten Postwertzeichen noch vor der Einziehung durch den Minister unter der Hand verkauft worden waren. Eine Handvoll Besitzer spekulierte auf einen besonders hohen Sammlerwert. Das wird sich nun nicht mehr ergeben.<BR \/><BR \/>Die Gemeinden Deutschnofen und Welschnofen sowie die Eggentaler Tourismustreibenden dürfen sich jedenfalls über eine außergewöhnlich hohe mediale Aufmerksamkeit und über ein glückliches Ende der kuriosen Briefmarkengeschichte freuen. Das kam gestern bei der Vorstellung am Karerpass deutlich zum Ausdruck.