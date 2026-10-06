Noch einmal Sonne tanken, heißt es am heutigen <b>Dienstag<\/b> in Südtirol. Zwar wechseln sich heute Sonne und Wolken ab, am Nachmittag sind in der Westhälfte des Landes aber wieder einzelne Regenschauer möglich. Mit 17 bis 23 Grad bleibt es dennoch mild.<BR \/><BR \/>Am morgigen <b>Mittwoch<\/b> wird es zunächst recht sonnig. Nach Auflösung des morgendlichen Hochnebels zeigt sich die Sonne vielerorts länger. Im Laufe des Nachmittags ziehen von Südwesten her allerdings zunehmend Wolken auf.<h3>\r\nDonnerstag bringt Wettersturz<\/h3>Dann wird es deutlich ungemütlicher: Der <b>Donnerstag<\/b> verläuft trüb und zunehmend regnerisch. Im Tagesverlauf breitet sich der Regen auf das ganze Land aus. Am Abend wird es mit dem Durchzug einer Kaltfront zeitweise kräftig nass.<BR \/><BR \/>Hinter der Front frischt kalter Nordwind auf. Auch die Temperaturen gehen zurück. Auf den Bergen auf 2000 Meter Höhe kann der Regen bereits in Schnee übergehen.<h3>\r\nFreitag wird es spürbar kühler<\/h3>Der <b>Freitag<\/b> startet noch bewölkt. Mit dem kühlen Nordwind setzt sich von Westen her aber zunehmend die Sonne durch. Die Höchsttemperaturen erreichen nur noch bis zu 19 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie sich das Wetter danach weiterentwickelt, lesen Sie in der aktuellen STOL-Wetterprognose.<\/a><\/b>