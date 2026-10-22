Südtirol hat eine turbulente Nacht hinter sich, berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin. „Temperatursturz auf den Bergen um 10 Grad, dadurch starke Windböen im Tal von 71 km\/h in Meran, Gewitter mit 23 Blitzen und Hagel im Raum Jenesien und schließlich angezuckerte Wiesen und Berggipfel“, fasst er die Wetterlage zusammen.<h3>\r\nSo geht es heute weiter<\/h3>Am heutigen <b>Donnerstag<\/b> bleibt es in den meisten Tälern trotz des kalten Nordwinds von Beginn an trocken. Letzte örtliche Schauer klingen rasch ab. Gleichzeitig lockern die Wolken vom Vinschgau her auf, sodass sich im Laufe des Tages verbreitet die Sonne durchsetzt. Die Temperaturen erreichen 10 Grad im föhnigen Wipptal und bis zu 18 Grad im Unterland.<BR \/><BR \/>Am morgigen <b>Freitag<\/b> ziehen zeitweise dichtere Wolkenfelder durch, dazwischen gibt es sonnige Abschnitte. Gegen Abend sind örtliche Regenschauer möglich.<h3>\r\nSo wird das Wochenende<\/h3>Der <b>Samstag<\/b> beginnt meist bewölkt, örtlich kann es regnen. Im Tagesverlauf lockern die Wolken auf, und zumindest zeitweise zeigt sich die Sonne.<BR \/><BR \/>Am <b>Sonntag<\/b> überwiegen voraussichtlich die Wolken. Vor allem in den nördlichen Landesteilen muss zeitweise mit Niederschlägen gerechnet werden.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>