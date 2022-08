Der heißeste Sommer seit 172 Jahren – Neue Hitzewelle diese Woche

Dieter Peterlin - Foto: © Klaus Peterlin

Im Juli lagen die Temperaturen in ganz Südtirol 2 bis 3 Grad über dem langjährigen Durchschnitt ( mehr dazu lesen Sie hier ). Dieser Juli ist der zweitwärmste nach 2015. Die höchste Temperatur wurde am 22. Juli in Bozen mit 39,0 Grad gemessen, die kälteste am 9. Juli in Welsberg mit 3,9 Grad.„Ab heute steigen die Temperaturen wieder an“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin: Zuerst auf 35 Grad, am Donnerstag sind bis zu 37 Grad zu erwarten.