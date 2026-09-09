Einen solchen Sommer hat Südtirol lange nicht mehr erlebt – zuletzt war es vor 23 Jahren, also 2003, annähernd so heiß wie in den vergangenen drei Monaten. Bis jetzt: 89 Hitzetage über 30 Grad und viele Tropennächte.<BR \/><BR \/>Doch damit ist mit dem heutigen 9. September vorbei. Der Hochsommer sagt Adieu. „Eine Kaltfront beendet diesen ungewöhnlich langen Hochsommer“, so Peterlin. „Über 30 Grad werden danach unwahrscheinlicher, warme Spätsommertage gibt es aber weiterhin.“<h3>\r\nTag für Tag<\/h3>Eine Kaltfront erreicht den Alpenraum am heutigen Mittwoch und die Wolken überwiegen. Erste Regenschauer sind bereits am Vormittag möglich, am Nachmittag und Abend muss man verbreitet mit teils kräftigen Regenschauern und Gewittern rechnen. Danach frischt Nordwind auf. Nach Frühwerten zwischen 8 und 19 Grad steigen die Temperaturen tagsüber nur mehr auf 19 bis 25 Grad.<BR \/><BR \/>Am morgigen Donnerstag überwiegen weiterhin die Wolken, nur zeitweise zeigt sich die Sonne und stellenweise kann es noch leicht regnen.<BR \/><BR \/>Am Freitag scheint die Sonne wieder häufiger. Die Höchsttemperaturen klettern auf rund 25 Grad.<h3>\r\nDas Wochenende<\/h3>Am Samstag setzt sich das oft sonnige Wetter. Auch am Sonntag überwiegt der Sonnenschein. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt für die Jahreszeit um die 27 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>