„Diese Woche steuern wir auf den Sommer zu“, erklärt der Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Während sich die erste Wochenhälfte noch leicht unbeständig zeigt – mit einem Wechselspiel aus Sonne und lokalen Schauern – übernimmt in der zweiten Hälfte zunehmend Hochdruckeinfluss das Zepter. <BR \/><BR \/>„Ein kräftiges Hochdruckgebiet mit subtropischer Luft breitet sich aus. Damit steigen die Temperaturen deutlich an: Am Freitag und Samstag sind die ersten 30 Grad wahrscheinlich“, so Peterlin.<h3>\r\nSchrittweise in den Frühsommer<\/h3>Der heutige <b>Dienstag<\/b> beginnt zunächst mit einigen Restwolken, die sich im Laufe des Tages zunehmend auflockern. Die Sonne setzt sich vielerorts durch, wenngleich am Nachmittag erneut vereinzelte Regenschauer entstehen können. Die Temperaturen bewegen sich dabei zwischen 18 Grad in Sterzing und bis zu 24 Grad im Raum Bozen.<BR \/><BR \/>Auch der morgige <b>Mittwoch<\/b> bringt zunächst freundliche Abschnitte mit sich, bevor in der zweiten Tageshälfte lokal die Schauerneigung wieder ansteigt. Insgesamt wird es jedoch bereits spürbar wärmer: Die Höchstwerte klettern auf bis zu 26 Grad.<BR \/><BR \/>Am <b>Donnerstag<\/b> zeigt sich das Wetter deutlich stabiler. Häufig scheint die Sonne, und mit Temperaturen bis zu 28 Grad stellt sich ein frühsommerliches Gefühl ein – ein Vorgeschmack auf das, was folgt.<h3>\r\nSommerliche Aussichten zum Wochenende<\/h3>Pünktlich zum Wochenende setzt sich dann voraussichtlich das sommerliche Hoch durch. Der <b>Freitag<\/b> bringt viel Sonnenschein und verbreitet hohe Temperaturen – die 30-Grad-Marke könnte erreicht werden.<BR \/><BR \/>Am <b>Samstag<\/b> bleibt das freundliche Sommerwetter erhalten: Strahlender Sonnenschein dominiert, während sich am Nachmittag lediglich ein paar harmlose Quellwolken bilden. Insgesamt präsentiert sich das Wetter dann stabil, warm und ideal für Aktivitäten im Freien.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>