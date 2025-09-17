Am gestrigen Dienstag zeigte sich das Wetter noch gemischt mit Wolken und einzelnen sonnigen Abschnitten, doch Regen blieb aus.<BR \/><BR \/>Am heutigen Mittwoch sind die Wolken vor allem in den Morgenstunden am dichtesten. Im Tagesverlauf lockert es auf, die Temperaturen erreichen am Nachmittag Werte zwischen 19 und 26 Grad.<h3>\r\nAb morgen viel Sonne<\/h3>Ab dem morgigen Donnerstag übernimmt der Spätsommer wieder das Zepter. Strahlender Sonnenschein und milde Temperaturen prägen das Wettergeschehen. <BR \/><BR \/>Auch am Freitag setzt sich die freundliche Witterung fort, Wolken sind nur vereinzelt zu sehen.<h3>\r\nWarmes Wochenende in Sicht<\/h3>Das Wochenende verspricht stabiles Hochdruckwetter. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag dominiert die Sonne, dazu steigen die Temperaturen weiter an. <BR \/><BR \/>Bis zu 29 Grad sind möglich – ideales Wetter für Aktivitäten im Freien und ein spätsommerliches Gefühl Mitte September. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>