Der Wochenstart bleibt vorerst noch vergleichsweise mild: Am heutigen Montag sorgt Nordwind für recht sonniges Wetter bei maximal 33 Grad, nur vereinzelt sind kurze Regenschauer möglich.<h3>\r\nDie Temperaturen kennen nur eine Richtung<\/h3>Ab dem morgigen Dienstag übernimmt die Sonne dann endgültig das Kommando. Der Himmel präsentiert sich weitgehend ungetrübt, und die Quecksilbersäulen klettern im Etsch- und Eisacktal bereits wieder auf die 35-Grad-Marke. So soll es laut Prognosen dann auch in den folgenden Tagen weitergehen.<BR \/><BR \/>Landesmeteorologe Dieter Peterlin bringt es auf den Punkt: „Dass die vierte Hitzewelle kommt, ist bereits fix. Es gilt noch abzuwarten wie stark sie wird und wie lange sie andauert.“<BR \/><BR \/> Ab Donnerstag wird es im ganzen Land heiß, die Temperaturen erreichen Spitzenwerte von bis zu 37 Grad. <h3>Bereits die vierte Hitzewelle in diesem Sommer<\/h3>Damit rollt bereits die vierte Hitzewelle dieses Sommers auf Südtirol zu. Bereits im Spätfrühling Ende Mai bescherte die erste Hitzewelle Südtirol Höchstwerte von bis zu 36,5 Grad.<BR \/><BR \/>Nach einer kühleren und feuchten Phase zur Monatsmitte baute sich ab dem 20. Juni die zweite Welle auf. <BR \/><BR \/>Die dritte Hitzewelle setzte ab dem 11. Juli ein und brachte vor allem im Etschtal und Unterland tropische Nächte, hohe Luftfeuchtigkeit und offizielle Hitzewarnungen.<BR \/><BR \/>Ab Donnerstag heißt es also wieder: Schatten suchen, ausreichend trinken und die Mittagssonne meiden.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alles rund ums Wetter lesen Sie hier.<\/a>