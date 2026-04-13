Am heutigen <b>Montag<\/b> dominieren dichte Wolken das Himmelsbild, immer wieder fällt zudem etwas Regen. Die Niederschläge konzentrieren sich vor allem auf Gebiete vom Ultental bis ins Passeiertal sowie auf die Dolomiten. <BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="519277" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Deutlich trockener bleibt es hingegen im Eisacktal, im Pustertal und im oberen Vinschgau. Gleichzeitig gehen die Temperaturen spürbar zurück: Die Höchstwerte liegen zwischen 14 Grad im Wipptal und bis zu 19 Grad im Unterland.<BR \/><BR \/>Auch am morgigen <b>Dienstag<\/b> setzt sich das wechselhafte Wetter fort. Die Wolken überwiegen weiterhin, sonnige Abschnitte bleiben die Ausnahme. Besonders in der ersten Tageshälfte ist erneut mit etwas Regen zu rechnen.<h3>\r\nLeichte Wetterbesserung ab Mittwoch<\/h3>Zur Wochenmitte zeichnet sich eine leichte Wetterbesserung ab. Am <b>Mittwoch<\/b> lockert die Bewölkung zeitweise auf, sodass sich Sonne und Wolken abwechseln. Im Laufe des Nachmittags sind jedoch vereinzelt Regenschauer möglich.<BR \/><BR \/>Am <b>Donnerstag<\/b> setzt sich dieser Trend fort: Eine Mischung aus Sonne und Wolken bestimmt das Wetter, dazu steigen die Temperaturen wieder auf ein angenehm warmes Niveau.<BR \/><BR \/>Auch der <b>Freitag<\/b> präsentiert sich freundlich mit einem Wechselspiel aus sonnigen und bewölkten Phasen. Insgesamt deutet sich damit zum Ende der Woche eine stabilere Wetterlage an.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>