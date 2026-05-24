Am heutigen Sonntagmorgen zeigt sich der Himmel nahezu wolkenlos, am Nachmittag bilden sich vereinzelt harmlose Quellwolken. Regen ist vorerst keiner in Sicht. Die Temperaturen reichen von 28 Grad im Wipptal bis zu heißen 34 Grad im Etschtal.<BR \/><BR \/>Auch zum Wochenbeginn bleibt das stabile Hoch wetterbestimmend. Am Montag scheint verbreitet die Sonne, lediglich am Nachmittag ziehen ein paar flache Quellwolken durch. Die Höchstwerte liegen zwischen 29 und 34 Grad.<BR \/><BR \/>In den darauffolgenden Tagen bleibt das Wetter überwiegend sonnig und sommerlich. Bis am Mittwoch die Gewitterneigung vorübergehend leicht ansteigt und örtlich einzelne Regenschauer oder Gewitter möglich sind.<BR \/><BR \/>Bereits am Donnerstag beruhigt sich das Wetter wieder. Zwar entstehen am Nachmittag einige Quellwolken, größere Wetterstörungen bleiben aber aus. Auch der Freitag präsentiert sich wieder verbreitet sonnig.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter lesen Sie auf der STOL-Wetterseite.<\/a>