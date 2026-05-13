Die Aktion der „Rheuma-Liga Südtirol“ setzte ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit den zahlreichen Betroffenen im Land. <BR \/><BR \/>Zu den beleuchteten Gebäuden zählten der Palais Widmann in Bozen, die „drei Zinnen“ in Toblach, das Kurhaus in Meran, das Schloss Bruneck sowie die neue Brücke in Neumarkt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1312152_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Farben stehen symbolisch für zwei schwerwiegende chronische Erkrankungen: „Blau für ME\/CFS“ und „Violett für Fibromyalgie“. Beide Krankheiten sind oft unsichtbar, aber für Betroffene mit massiven Einschränkungen verbunden. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1312155_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mit der Aktion macht die Rheuma-Liga Südtirol auch auf bestehende Lücken aufmerksam: Während für Fibromyalgie bereits eine Ticketbefreiung erreicht wurde, fordert die Organisation diese weiterhin auch für ME\/CFS sowie den Aufbau eines flächendeckenden Versorgungsangebots. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1312158_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Die große Beteiligung zeigt, wie wichtig es ist, diese Erkrankungen sichtbar zu machen. Jetzt braucht es konkrete Verbesserungen für die Betroffenen“, so Lisa Weis von der Rheuma-Liga Südtirol.