Bereits um 7 Uhr lagen die Schneemengen „zwischen angezuckert in Bozen bis hin zu 12 Zentimeter in Sterzing", berichtet Dieter Peterlin. 

Gestern Abend schneite es noch nur in den höheren Lagen, gegen Mitternacht verzeichnete man verbreiteten Schneefall auch im Tal. In der Folge mussten die Feuerwehren zu mehreren Einsätzen ausrücken – neben Fahrzeugbergungen kam es auch zu Unfällen ( STOL hat berichtet). 

„Schneefälle ziehen sich auf Alpenhauptkamm zurück"

„In den nächsten Stunden schneit es noch recht verbreitet weiter, bevor sich die Schneefälle am Nachmittag auf den Alpenhauptkamm zurückziehen", prognostiziert Peterlin.