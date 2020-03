Südtirol erwacht in weißem Kleid

Vorsicht ist am Freitagmorgen auf vielen Straßen und Gehwegen geboten. Auch die Brennerautobahn AG etwa warnt vor Schneefall zwischen Bozen Nord und Brenner. Nach den nächtlichen Niederschlägen herrscht derzeit gebietsweise dichter Nebel.Am Freitagmorgen fallen laut Wetterexperten in der Osthälfte des Landes letzte Flocken. Am Vormittag lockert es auf und es kommt die Sonne zum Vorschein. Am Nachmittag ziehen vermehrt hohe Wolkenfelder auf, zudem entstehen Quellwolken und auf den Bergen bilden sich einzelne Schneeschauer, vor allem am Alpenhauptkamm und in den Dolomiten. In den nördlichen Tälern kommt föhniger Nordwind auf.Die Höchstwerte in den Tälern liegen zwischen 3 und 13 Grad.

