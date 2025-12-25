Am meisten geschneit hat es gestern im Ultental und in Pfelders mit bis zu 15 Zentimeter, berichtet der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. <BR \/><BR \/>„Die schneereichste Stadt war Sterzing mit rund 5 Zentimeter, ein Hauch von weiß gab es auch in Glurns, alle anderen Städte ginge leer aus.“<BR \/><BR \/>Heut ist ein Übergangstag, so Peterlin. „Momentan gibt es noch viele Wolken, später etwas Sonnenschein, es bleibt aber überall trocken. Ab morgen bis zum Jahresende herrscht ein Hochdruckwetter mit viel Sonnenschein.“<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter gibt es wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>