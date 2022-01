Südtirol fällt auch bei dritter Dosis weit zurück

Das geht aus dem Report der gesamtstaatlichen Agentur für regionale Gesundheitsdienste (AGENAS) hervor. Alles beim Alten, was die Erst- und Zweitimpfungen angeht: Wir sind Schlusslicht.Südtirol, Sizilien, das Aostatal und Kalabrien sind die einzigen Regionen, in denen immer noch mehr als 20 Prozent der Bürger überhaupt keinen Schutz vor Corona haben. Italienweit liegt dieser Anteil hingegen bei 17,5 Prozent.Den letzten Platz belegt man hierzulande auch bei den Vollimmunisierten: 71,5 Prozent der Südtiroler haben den 2. Stich erhalten, das sind rund 7 Prozent weniger als im Italien-Durchschnitt und 10 Prozent weniger als der Klassenbeste, die Toskana, wo bereits 81,6 Prozent der Einwohner zweitgeimpft sind.Weit zurückgefallen ist man auch in Sachen Drittimpfung: Unmittelbar nach dem Impf-Marathon am Wochenende vom 11. und 12. Dezember 2021 war Südtirol auf Platz 2 der Regionen mit den meisten drittgeimpften Bürgern aufgestiegen, um wenige Tage später auch das Trentino zu überholen. Damals hatten rund 28 Prozent der Südtiroler bereits 3 Impfdosen erhalten.Bis zum 10. Jänner stieg dieser Wert auf 36,5 Prozent, und damit langsamer als in den meisten anderen Regionen. Staatsweit sind 39,1 Prozent der Einwohner geboostert, in 7 Regionen sind es sogar mehr als 40 Prozent. Südtirol gehört hingegen zu den 6 Regionen, die die 37-Prozent-Marke noch nicht erreicht haben.

mic