Südtirol freut sich über Kaiserwetter

Ein fast wolkenloser Himmel und strahlender Sonnenschein in allen Landesteilen: Am Montag herrscht Kaiserwetter. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 6 Grad Celsius in Sterzing und 15 Celsius in Bozen.Und auch die nächsten Tage bleibt es sonnig. Am morgigen Dienstag scheint weiter verbreitet die Sonne und der Himmel präsentiert sich wolkenlos, heiße es vonseiten des Landeswetterdienstes. Nach einem frostigen Morgen steigen die Höchstwerte auf 6 Grad Celsius bis 14 Grad Celsius.

stol