Südtirol darf sich nach zwei trüben und teils nassen Tagen wieder auf freundliches Frühlingswetter freuen. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-74357711_quote" \/><BR \/><BR \/>Bereits am heutigen Mittwoch zeigt sich die Sonne wieder häufiger. „Der April geht zu warm weiter“, erklärt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin.<BR \/><BR \/>Vereinzelte Regenschauer sind am Nachmittag zwar noch möglich, insgesamt dominiert jedoch zunehmend sonniges Wetter. Die Temperaturen steigen dabei schon heute auf bis zu 24 Grad. <BR \/><BR \/>Und das ist erst der Anfang: „Noch sonniger und noch wärmer wird es in der zweiten Wochenhälfte mit frühsommerlichen Temperaturen“, so Peterlin.<h3>\r\nTag für Tag: So entwickelt sich das Wetter<\/h3>Am heutigen <b>Mittwoch<\/b> lösen sich letzte tiefe Restwolken rasch auf. Im Tagesverlauf stellt sich ein freundlicher Mix aus Sonne und Quellwolken ein, wobei die großen Täler besonders viel Sonnenschein abbekommen. Am Nachmittag können sich vereinzelt Regenschauer bilden. Die Höchstwerte erreichen bis zu 24 Grad.<BR \/><BR \/>Der morgige <b>Donnerstag<\/b> startet zunächst mit hohen Wolkenfeldern, zeigt sich aber im weiteren Verlauf recht sonnig und angenehm warm. In Bozen sind sogar Temperaturen von bis zu 27 Grad möglich.<BR \/><BR \/>Auch am <b>Freitag<\/b> bleibt es überwiegend sonnig – begleitet von frühsommerlichen Temperaturen. Am <b>Samstag<\/b> setzt sich das stabile Wetter fort: meist sonnig und trocken.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>