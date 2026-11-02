Die Übergabe des sanierten Schulbaus wurde wiederum zu einem Volksfest des gesamten Ortes: Chancelle Bamuhaye, Vorsitzende von „Hope for a better Future“, der Partnerorganisation von Südtirol für Burundi vor Ort, brachte die Freude über den erneuerten Schulbau zum Ausdruck. <BR \/><BR \/>„Die Kinder saßen vor der Wiederherstellung in baufälligen Ruinen ohne Fenster, zum Teil auf dem Boden, zum Teil auf völlig kaputten Bänken und Tischen, in völlig unwürdigen Verhältnissen“, berichtet Philipp Achammer, Vorsitzender von Südtirol für Burundi. „Jedes Kind auf dieser Erde hat sich eine Chance verdient: In Burundi sind dies vor allem Nahrung, medizinische Versorgung und Bildung.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1380105_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Zuge der Bauarbeiten in der Gaharo Primary School wurden unter anderem Fenster und Böden saniert sowie die Schule mit Bänken, Tischen und Tafeln ausgestattet. Auch die Dächer der Schule wurden erneuert, die Trinkwasserversorgung aus Tanks ermöglicht. Finanziell ermöglicht wurde der Bau zur Gänze aus Spendenmitteln. <BR \/><BR \/>„Jeder Euro, den wir an Spenden in Südtirol erhalten, geht direkt nach Burundi. Es gehen keine Verwaltungsoder Strukturkosten verloren“, erklärt Philipp Achammer. Eine besondere Würdigung für die Realisierung der Schule spricht Südtirol für Burundi Ms. Jennifer Brukner, Gönnerin des Vereins, welche unter anderem in Meran zahlreiche soziale Projekte ermöglicht, aus.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1380108_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zwei weitere Bauprojekte hat Südtirol für Burundi bereits in Planung: In Bukeye beginnen in diesen Tagen die Bauarbeiten für eine Entbindungsstation eines Krankenhauses, in Kooperation mit dem Schwesternorden Bene Tereziya. Für den Beginn des kommenden Jahres ist der Neubau des Waisenhauses Nezerwa de Kinama geplant.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1380111_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><i>Spenden kann man für den Verein auf das Konto IBAN IT21 P060 4558 2200 0000 5008 613 (Sparkasse Brixen). Die Spenden sind steuerabsetzbar. Weitere Informationen unter <a href="https:\/\/www.suedtirol-burundi.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.suedtirol-burundi.com<\/a><\/i>