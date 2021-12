Südtirol ganz in Weiß

Seit gestern am späten Vormittag fielen bis zu 30 Zentimeter Schnee, am meisten im Obervinschgau, im Ultental und im Unterland, so Landesmeteorologe Peterlin.Rund um die Uhr im Einsatz standen und stehen auch am Montagmorgen die Mitarbeiter des Straßendienstes, landauf, landab hatten auch die Freiwilligen Feuerwehrleute ihre Fahrzeuge einsatztauglich gemacht – Schneeketten wurden allerorts montiert.Die Schneepflüge und Räumfahrzeuge waren überall unterwegs, die Mitarbeiter des Straßendienstes mussten aber auch ausrücken, um havarierten Lkw-Fahrern oder hilflosen Busfahrern dabei behilflich zu sein, die Schneeketten zu montieren.Glücklicherweise liefen die ergiebigen Schneefälle glimpflich ab.Auf den Straßen im ganzen Land gab es natürlich die üblichen Schwierigkeiten bei Schnee: Es war rutschig und schneebedeckt, so mancher Autofahrer kam ins Schlittern, einige Fahrzeuge blieben hängen oder der Verkehrsfluss wurde blockiert, weil die Lenker auch auf der Fahrbahn Schneeketten montierten.Auch der Zugverkehr kam ins Stocken. Allerdings war der Grund dafür nicht der Schnee, sondern ein defekter Güterzug auf der Brennerbahnlinie. Im Abschnitt Bozen - Sterzing kam es zu Verspätungen und Ausfällen bei den Regionalzügen der Trenitalia und den Fernverkehrszügen der ÖBB.Heute im Laufe des Vormittags dürften die Niederschläge überall abklingen. Die Lawinengefahr wurde oberhalb der Waldgrenze für praktisch ganz Südtirol mit Stufe 4 „groß“ angegeben.Fahren Sie auch heute vorsichtig und achten Sie auf Winterausrüstung.

d/stol