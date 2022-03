Südtirol gedenkt der Corona-Verstorbenen

Der kommende Freitag, 18. März ist seit dem Vorjahr jener Tag, an dem Italien der Verstorbenen der Coronapandemie gedenkt. In Südtirol rufen auch in diesem Jahr wieder mehrere Institutionen und Organisationen unter dem Motto „Innehalten.Gedenken.Ermutigen.“ dazu auf, gemeinsam der Corona-Verstorbenen zu gedenken.Das Land Südtirol wird, ebenso wie weitere Institutionen im gesamten Staatsgebiet, an diesem Tag im Gedenken an die Verstorbenen die Flaggen am Sitz der Landesregierung in Landhaus 1 auf Halbmast setzen.Auch die Südtiroler Landesregierung beteiligt sich an diesem Aufruf. „Ein gemeinsamer Moment des Erinnerns und zugleich des Trostes stärkt den Zusammenhalt, den wir als Gesellschaft für das Leben mit bzw. nach der Pandemie brauchen. Denn wir tun weiterhin gut daran, uns als Gemeinschaft gegen das Virus zu stellen, vor allem um besonders schutzbedürftige Gesellschaftsmitglieder bestmöglich davor zu schützen“, betont Landeshauptmann Arno Kompatscher.Seit dem Gedenktag im Vorjahr sind weitere über 300 Menschen in Südtirol am oder mit dem Coronavirus verstorben. Man wolle erinnern, innehalten, aber auch ermutigen und nach vorne schauen, ergänzt Soziallandesrätin Waltraud Deeg: „Mut und Zuversicht tun in diesen Tagen mehr als gut. In den vergangenen beiden Jahren haben uns Krisen gefordert, aber wir sind auch daran gewachsen, manche – und dabei denke ich vor allem an die Pflegekräfte in den unterschiedlichsten Bereichen – sind über sich hinausgewachsen.“Auch für Gesundheitslandesrat Thomas Widmann sei der Gedenktag ein Moment dafür, neuen Mut zu schöpfen: „Ich möchte besonders an die Menschen erinnern, die sich im Laufe der Pandemie unter noch nie dagewesenen Herausforderungen und extremer Belastung selbstlos um das Wohl der Patientinnen und Patienten gekümmert haben und dabei ihr Leben verloren haben.Gleichzeitig stimmt der unermüdliche Einsatz all jener zuversichtlich, die trotz schwieriger Umstände weiterhin mit Motivation und Durchhaltevermögen ihrer Arbeit nachgehen und Leben retten.“Unter diesem Leitmotiv rufen Südtiroler Organisationen und Institutionen, wie Südtiroler Landtag, das Land Südtirol, der Verband der Seniorenwohnheime Südtirols, der Südtiroler Seniorenbund, die Caritas Hospizbewegung und die Pfarrcaritas, der Südtiroler Jugendring sowie die Diözese Bozen-Brixen, dazu auf, gemeinsam Momente des Erinnerns zu schaffen. Das Entzünden einer Kerze am Abend, ein stilles Gedenken oder auch einige in Worte gefasst Gedanken können dabei einen würdigen Moment der Erinnerung schaffen.