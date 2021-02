Südtirol geht wieder in den Lockdown – und setzt auf Zusammenhalt

Die Landesregierung habe sich bereits in den vergangenen Tagen immer wieder besorgt gezeigt, „weil die Lage angespannt ist und die Entwicklung uns nicht gefallen hat“, erklärte Kompatscher bei der Pressekonferenz am Freitag. Nach einer eingehenden Analyse habe man am Donnerstagabend die Entscheidung treffen müssen, die Corona-Maßnahmen zu verschärfen. „Es gibt während Corona keinen Normalbetrieb in den Krankenhäusern“, erklärte Landesrat Thomas Widmann. Zuletzt habe sich die Situation generell wieder verschärft (die aktuellen Zahlen im Überblick gibt es hier) Der Trend gehe seit einigen Wochen wieder nach oben, die Lage in den Krankenhäusern sei angespannt. Zudem sei mit der nachgewiesenen Virus-Mutation nun ein neuer Faktor hinzugekommen. „Das heißt wir haben neue Rahmenbedingungen“, so Widmann. Daher sei der Lockdown, um die Zahlen wieder zum Sinken zu bringen, nötig. Zudem wies der Landesrat darauf hin, wie wichtig es sei, die Hygienemaßnahmen strengstens einzuhalten.„Bitte helft uns mit, dass wir in 3 Wochen wieder gemeinsam aufsperren können“, betonte Widmann. Auch Landesrätin Waltraud Deeg schwor die Bevölkerung auf den Zusammenhalt ein.„Schließen zu müssen, einschränken zu müssen, ist immer eine schmerzliche Entscheidung, die niemand gerne trifft. Doch man muss sie treffen, wenn sie unausweichlich wird“, erklärte Landesrat Philipp Achammer.Die– mit Ausnahme jener Geschäfte, die Güter des täglichen Bedarfs anbieten.Die, aber mit Auflagen wie wöchentlichen Tests.Dieschließen ab Donnerstag, die. Nach den Schulferien sollen zudem Massentests an den Schulen stattfinden.Nur aus dringlichen Gründen, wie Arbeit und Gesundheit, darf die Gemeinde verlassen werden.Auch. Aus dringlichen Gründen darf weiterhin das Haus verlassen werden, erlaubt sind auch Spaziergänge und dergleichen, ansonsten gelte es jedoch daheim zu bleiben.Noch heute soll die Verordnung mit den exakten Maßnahmen veröffentlicht werden.Landeshauptmann Arno Kompatscher appellierte eindringlich an die Bevölkerung, die Regeln einzuhalten. Dies sei ein Zeichen der Solidarität.

