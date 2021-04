In Südtirol beträgt die Arbeitslosenquote 3,8 Prozent. An 2. Stelle liegt die Provinz Trient mit 5,3 Prozent.Schlusslichter sind Kalabrien (18 Prozent) und Sizilien (17,9 Prozent). Nur 7 Regionen in Europa haben noch schlechtere Zahlen als Kalabrien.

stol/ansa