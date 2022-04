Südtirol hat die niedrigste Durchimpfungsrate in Italien

Dies geht aus einer Erhebung der „Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari“ (Altems) aus Rom hervor, die zur Universität Cattolica del Sacro Cuore gehört.Die Region mit der höchsten Erstimpfungsrate in der Altersgruppe der 50- bis 79-Jährigen ist Molise (93,6 Prozent), die Region mit dem niedrigsten Prozentsatz an Geimpften in derselben Altersgruppe Friaul-Julisch Venetien (85,4 Prozent).Molise ist auch die Region mit der höchsten Abdeckung in der Altersgruppe der 5-19-Jährigen (71,6 Prozent), während der niedrigste Wert wiederum in Südtirol zu verzeichnen ist (50,4 Prozent). Auf staatlicher Ebene liegt die Durchimpfungsrate der Erstdosen in der Altersgruppe 50 – 79 Jahre bei 89,4 Prozent, in der Altersgruppe 5 – 19 Jahre bei 61,6 Prozent.