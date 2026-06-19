Heiße, teils labil geschichtete Luftmassen bestimmen derzeit das Wetter im Alpenraum und sorgen für hohe Temperaturen. In der Nacht auf Freitag kam es zudem zur ersten Tropennacht im Juni, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf „X“ schreibt. In der Landeshauptstadt könnten die Temperaturen laut dem Experten erstmals auf bis zu 35 Grad steigen. „Damit ist der Beginn der zweiten Hitzewelle besiegelt – und sie hat derzeit kein absehbares Ende“, so Peterlin.<h3>\r\nSo wird das Wochenendwetter <\/h3>Der heutige Freitag beginnt verbreitet sonnig. Im Laufe des Nachmittags bilden sich über den Bergen größere Quellwolken, aus denen sich vereinzelt Hitzegewitter entwickeln können. Die Temperaturen steigen auf schwül-heiße 31 bis 35 Grad.<BR \/><BR \/>Auch am Samstag bleibt die Wetterlage stabil: Viel Sonne sorgt zunächst für einen klaren Start in den Tag, letzte Wolken lösen sich rasch auf. Am Nachmittag nimmt die Gewitterneigung erneut zu. Die Höchstwerte liegen unverändert zwischen 31 und 35 Grad. Am Sonntag setzt sich das hochsommerliche Wetter fort, mit viel Sonnenschein und einzelnen Gewittern am Nachmittag, dabei wird es noch etwas heißer. <h3>\r\nKein Ende der Hitzewelle in Sicht<\/h3>Der Montag bringt erneut Sonne und Hitze, ehe sich im Tagesverlauf wieder lokale Gewitter bilden können. Am Dienstag bleibt es überwiegend sonnig, die Gewitterneigung lässt voraussichtlich etwas nach. Auch am Mittwoch geht es sonnig und sehr heiß weiter.<BR \/><BR \/><i> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter lesen Sie auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/i>