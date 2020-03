Südtirol: Heer im Einsatz

Kontrollen gibt es vor allem in Bozen: Dort werden Parks und Grünflächen kontrolliert, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Aber auch in Brixen, Meran, Bruneck und in Gröden sind Kontrollen im Gange.Das Militär der taktischen Einheit der Lombardei und Trentino-Südtirols und vor allem das Personal, das in Bozen tätig ist, kontrolliert die sogenannten sensiblen Bereiche und ist zur Verstärkung der Polizei tätig.

ansa/stol