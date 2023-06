Südtirol: Heute und morgen die heißesten Tage – Gewitter

Dieter Peterlin - Foto: © Dlife/ANDREAS KEMENATER

Es ist heiß momentan im ganzen Land. Waren es am gestrigen Dienstag noch maximal 33 Grad, so steigt das Thermometer heute und am morgigen Donnerstag auf bis zu 35 Grad, sagt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin, zu STOL.Zudem ist jede Menge Saharastaub in der Luft. Von heute auf morgen kann es zudem zur ersten Tropennacht des Jahres kommen.Da es so schwül ist, liegen auch Gewitter in der Luft, diese können zum Teil auch stark ausfallen. „Vor allem von Donnerstag auf Freitag kann es im ganzen Land zu Gewittern kommen“, so Peterlin. Aber auch am heutigen Mittwoch könnte es schon vereinzelte Wärmegewitter geben.Am Freitag gibt es dann eine leichte Abkühlung, so Peterlin.In Italien ist es derzeit noch deutlich heißer mit Temperaturen bis zu 40 Grad (Mehr dazu lesen Sie hier).