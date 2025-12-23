„Wie schnell doch die Zeit vergeht“, schmunzelt „Südtirol hilft“-Präsident Heiner Feuer. Schon wieder neigt sich eine Weihnachtsaktion dem Ende entgegen. Es ist dies bereits die 20. Ausgabe. <BR \/><BR \/>„Als wir damals angefangen haben, hätten wir uns nie träumen lassen, dass unser Bemühen zu einem derartigen Erfolg wird. Natürlich will man etwas bewegen und, wenn sich dann der Erfolg einstellt, ist man zufrieden. Es erfüllt mich aber auch mit Stolz und Freude, zu sehen, was aus „Südtirol hilft“ geworden ist“, so der Präsident. <BR \/><BR \/>Auch heuer sind die Sonderversteigerungen und die Promi-Versteigerungen wieder richtig gut gelaufen. Die Mischung aus Spaß, Spannung und Hilfe findet bei den Bietern offenbar großen Anklang. „Das Ergebnis ist eine beeindruckende Summe, Geld mit dem wir wieder vielen Menschen in Not helfen können“, freut sich Heiner Feuer. <BR \/><BR \/>Mit dem Spendenmarathon am heutigen Dienstag findet die Aktion medial ihren Abschluss. Schon in den vergangenen Tagen haben zahlreiche Privatpersonen und Firmen ihre Spende überwiesen. Heute beim großen Spendenmarathon wird ausführlich über „Südtirol hilft“ berichtet. „Wir sind für jede Spende dankbar und können damit sicher wieder viel bewegen und Menschen helfen“, unterstreicht Feuer. <h3>\r\nArno Kompatscher am Spendentelefon<\/h3>„Für mich ist erst dann richtig Weihnachten, wenn ich am Spendentelefon sitze“, erklärt Landeshauptmann Arno Kompatscher. Der Schirmherr von „Südtirol hilft“ ist immer mit Begeisterung dabei und setzt sich auch selbst am 23.Dezember ans Telefon , um Anrufe von Spendern entgegenzunehmen und mit den Südtirolerinnen und Südtiroler über das abgelaufene Jahr zu plaudern. <BR \/><BR \/>Er nimmt sich dabei immer sehr viel Zeit. Zeit, die auch viele andere Helferinnen und Helfer sich nehmen. Wenn es um „Südtirol hilft“ geht, dann sind alle mit Begeisterung dabei. In einer Zeit, in der viele oft nicht wissen, was sie schenken sollen, ist es schön, wenn sie auch an jene denken, denen es nicht so gut geht, denn auch im reichen Südtirol gibt es Menschen, mit denen es das Schicksal nicht so gut meint. „Natürlich ist die finanzielle Hilfe wichtig“, betont Leopold Kager vom Bäuerlichen Notstandsfond. „Genauso wichtig ist aber auch, dass mit der Hilfe Betroffene Gemeinschaft, Solidarität und Unterstützung erfahren. Zu wissen, dass man nicht allein ist, gibt Mut und Zuversicht, um eine schwierige Zeit zu überstehen.“ <h3>\r\n„Mit Begeisterung dabei“<\/h3>„Südtirol hilft ist nur deshalb so erfolgreich und kann helfen, da so viele Südtirolerinnen und Südtiroler mit Begeisterung dabei sind und hinter uns stehen“, unterstreicht Marcus Unterkircher, der Geschäftsführer der Südtiroler Krebshilfe. Da sind einerseits die vielen Spender, ohne die diese Aktion ins Leere laufen würde. „Es gibt aber auch viele Privatpersonen, Firmen, Verbände und Schulklassen, die sich für „Südtirol hilft“ engagieren“, unterstreicht Martin Pfeifhofer. „Wenn man dabei die Freude in den Augen der Kinder und der Erwachsenen sieht, die mit viel Mühe und Fleiß eine eigene Aktion auf die Beine gestellt haben, dann bin ich immer wieder aufs Neue tief beeindruckt“, gesteht er.<BR \/><BR \/>Auch heuer wurden wieder besondere Abfüllungen des diesjährigen Benefizweines „Lumina“ versteigert. Es waren Flaschen zu 3, 6 und sogar 9 Liter. Sie brachten zusammen 11.850 Euro ein. Sensationell waren auch heuer wieder die Promi-Versteigerungen. <b>Sie haben zusammen 77.700 Euro gebracht.<\/b><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1253049_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der „Südtirol hilft“- Benefizweine „Lumina“ ging heuer in die fünfte Auflage und fand wieder großen Zuspruch. Die 11.000 Flaschen, die abgefüllt worden sind, waren schon lange vor Weihnachten verkauft. „Wir haben uns sehr bemüht und ich denke, wir haben einen ausgezeichneten Wein kreiert. Wir haben großen Zuspruch dafür bekommen“, freut sich Christian Sinn, der Obmann der Kellerei Kaltern. Begehrt wie alle Jahre waren auch die Lose der „Südtirol hilft“-Lotterie und der „Weihnachts-Lotterie“. Innerhalb weniger Tage waren sie ausverkauft. <BR \/><BR \/>„Südtirol hilft“-Präsident, Heiner Feuer, wird nicht müde zu betonen, dass jeder gespendete Euro zu 100 Prozent bei den Bedürftigen ankommt. Dies ist nur deshalb möglich, da die Verwaltungskosten des Vereins äußerst gering sind und von Sponsoren getragen werden. Im Verein sind alle absolut unentgeltlich aktiv, das ist Ehrensache. <h3>\r\n„Jede Spende ist willkommen“<\/h3>Die vorweihnachtliche Aktion erreicht heute mit dem großen Spendenmarathon ihren Höhepunkt. Die Radiosender „Südtirol 1“ und „Radio Tirol“ stellen ihr Programm heute ganz in den Dienst der guten Sache. 15 Stunden lang berichten sie über „Südtirol hilft“. Dabei werden auch Fälle vorgestellt, in denen geholfen wurde. „Wir helfen jährlich in über 1.200 Fällen und können unmöglich alle aufzeigen. Wir wollen aber anonym einige Situationen schildern, in denen wir helfen konnten. Sie sollen als Beispiel für alle anderen stehen“, betont Heiner Feuer. Zudem wird über die Spendenmöglichkeiten informiert. „Jede Spende ist willkommen“, unterstreicht Feuer. „Zusammen können wir viel bewegen.“ <BR \/><BR \/>Spenden ist ganz einfach: Über die kostenlose Nummer 800 832 890 oder über Internet unter <a href="https:\/\/www.suedtirolhilft.org\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.suedtirolhilft.org<\/a> können Spendenzusage abgeben werden. Natürlich ist auch der direkte Weg zur Bank möglich. Bei allen lokalen Bankinstituten bestehen Konten, auf die Spenden überwiesen werden können. Immer stärker genutzt werden auch die Möglichkeiten mittels Internetbanking und Spenden über Kreditkarten. Auf der Homepage von „Südtirol hilft“ gibt es dazu die Bankkoordinaten sowie alle Informationen. Die Spenden sind steuerlich absetzbar, da „Südtirol hilft“ ein anerkannter Hilfsverein ist. <BR \/><BR \/>Mit dem heutigen Spendenmarathon wird die diesjährige Weihnachtsaktion von „Südtirol hilft“ medial weitgehend abgeschlossen. Die Arbeit im Hintergrund läuft jedoch das ganze Jahr weiter. Geholfen wird auch nach Weihnachten. Es können Ansuchen um Hilfe gestellt werden und auch die Verwaltungstätigkeit, wie zum Beispiel das Ausstellen der Spendenquittungen, ist gewährleitet.