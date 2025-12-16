In den Tagen vor Weihnachten kommt täglich ein neues Angebot unter den Hammer. Der Meistbietende sichert sich am Ende das betreffende Promi-Angebot. Versteigert wird online unter <a href="www.suedtirolhilft.org" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.suedtirolhilft.org<\/a>. Im Radio können Sie die Auktion auf Südtirol 1 und Radio Tirol live mitverfolgen und auch telefonisch unter 0471 443033 mitbieten. Heuer sind folgende Promiversteigerungen geplant: <h3>\r\nMit dem FC Südtirol zum Auswärtsspiel<\/h3>Der FC Südtirol ist der erfolgreichste Fußballverein der Sportgeschichte Südtirols. Schon die vierte Saison in Folge spielt der FCS in der Serie B und trifft dabei auf zahlreiche Traditionsclubs. Schon ein Stadionbesuch ist ein besonderes Erlebnis. Wenn man aber ein Spiel hautnah und aus der Perspektive der Spieler erleben darf, dann ist das wirklich einmalig.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250625_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ersteigern Sie ein außergewöhnliches FC Südtirol-Abenteuer für 6 Personen. Sie fliegen gemeinsam mit der FCS-Profimannschaft mit einem Charterflug direkt von Bozen zum Auswärtsspiel nach Bari am Wochenende des 14.\/15. Februar 2026. Dort werfen Sie mehr als nur einen Blick hinter die Kulissen der Profimannschaft: Sie wohnen im Spielerhotel, besuchen das Spiel gegen den Traditionsverein SSC Bari und werden auf Ihrer Reise vom langjährigen FCS-Kapitän Hannes Fink persönlich betreut. Im Anschluss an das Spiel darf sich jeder der 6 Personen das Original-Trikot seines Lieblingsspielers aussuchen und sich dieses auf dem Rückflug persönlich signieren lassen. Erleben Sie zwei unvergessliche Tage mit dem FC Südtirol!<BR \/><BR \/><b>Angebotsende: Dienstag, 16. Dezember 2025 - 18.25 Uhr<\/b><h3>\r\nEin Skitag mit Alex Vinatzer<\/h3>Der Grödner Skirennläufer Alex Vinatzer ist vor allem auf die technischen Disziplinen Slalom und Riesentorlauf spezialisiert. 2019 wurde er Juniorenweltmeister im Slalom. Im Weltcup, bei Olympia und bei Weltmeisterschaften fuhr er vorne mit. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250628_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ersteigern Sie einen Skitag für sechs Personen mit Begleitung zusammen mit Alex Vinatzer. Dabei können Sie sich einige Tricks und Tipps vom Spitzenfahrer geben lassen. Sie verbringen dabei auch eine Nacht im Hotel Savoy in Wolkenstein in Gröden, das den Eltern des Skirennläufers gehört. <BR \/><BR \/>Die Terminabsprache erfolgt mit dem Prominenten, der auch die definitive Entscheidung trifft.<BR \/><BR \/><b>Angebotsende: Mittwoch, 17. Dezember 2025 - 18.25 Uhr<\/b><h3>\r\nGenuss und Unterhaltung mit Barbara Prantl<\/h3>Barbara Pantl sagt von sich selbst, sie ist Mama, Bäuerin, Lehrerin, Autorin, Ehefrau, Schwester und Bloggerin. Vor allem aber ist sie sehr erfolgreich. Das Kochen hat sie von ihrer Mutter gelernt und dafür eine Leidenschaft entwickelt. Seitdem ist sie auf der Suche nach neuen Rezepten. Sie hat auch zusammen mit ihren Schwestern und der Mutter in verschiedenen Kochshows im deutschen Fernsehen teilgenommen. Mit Kochvideos auf den sozialen Medien ist sie einem breiten Publikum bekannt und hat auch mit der Familie ein Kochbuch herausgebracht.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250631_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ersteigern Sie einen exklusiven Abend in Barbaras Hofküche im Überetsch für bis zu 12 Personen. Mit dabei ist auch Vater Dietmar Prantl, der gemeinsam mit seiner Tochter für humorvolle, kabarettistische Einstiege sorgt. <BR \/><BR \/>Die Terminabsprache erfolgt mit dem Prominenten, der auch die definitive Entscheidung trifft.<BR \/><BR \/><b>Angebotsende: Donnerstag, 18. Dezember 2025 - 18.25 Uhr<\/b><h3>\r\nLuis aus Südtirol exklusiv<\/h3>Luis aus Südtirol ist wohl der bekannteste Kabarettist unseres Landes. Er ist seit über 20 Jahren unterwegs und will nun seine Karriere im kommenden Jahr mit der Abschiedstour „Pfiati“ beenden. Luis ist vermutlich eines der letzten Exemplare einer aussterbenden Spezies. Deshalb lautet auch sein Motto „Normal kann jeder“. Luis ist aber auch Bergbauer mit einem kleinen Hof auf etwa 1.400 Meter Meereshöhe.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250634_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Seine Abschiedstour verspricht unvergessliche Abende, voller Erinnerungen, Emotionen und einen Lachmuskelkater. Einer der allerletzten Auftritte, der Abschluss seiner Karriere steht ganz im Zeichen der Hilfe. Dieser wird für „Südtirol hilft“ versteigert. Privatpersonen oder Unternehmen können diese exklusive Showeinlage für eine Weihnachtsfeier, einer Familienfeier oder sonst ein Ereignis ersteigern.<BR \/><BR \/>Die Terminabstimmung erfolgt in enger Rücksprache mit dem Management.<BR \/><BR \/><b>Angebotsende: Freitag, 19. Dezember 2025 - 18.25 Uhr<\/b><h3>\r\nMotoGP hautnah mit Günther Steiner<\/h3>Günther Steiner war lange Zeit Teamchef in der Formel 1 und immer in diesem Bereich als Experte bei RTL im Einsatz. Er hat aber auch seine Leidenschaft für Motorräder entdeckt. Sein MotoGP KTM Tec3 Team fährt dabei vorne mit. Die MotoGP-Klasse ist die höchste Rennklasse innerhalb der FIM-Motorrad-Weltmeisterschaft des Straßenrennens. Sie wird auch als Königsklasse des Motorradsports bezeichnet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250637_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ersteigern Sie einen Besuch bei einem MotoGP-Rennen, und zwar hinter den Kulissen hautnah erleben. Teamchef Günther Steiner ermöglicht Ihnen den Zugang zu den Boxen, Treffen mit den Fahrern und einiges mehr. Sie können auswählen, ob sie das Rennen in Mugello, in Missano bei Rimini, am Zeltweg in Österreich oder eines der anderen Rennen besuchen möchten. An- und Abreise geht dabei zu Lasten des Ersteigerers. Vorab lädt Günther Steiner zu einem Essen ins Restaurant Sigmund in Meran zu einer Vorbesprechung ein. <BR \/><BR \/><b>Angebotsende: Montag, 22. Dezember 2025 - 18.25 Uhr<\/b>