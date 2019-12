„Südtirol hilft“ zum 14. Mal

Auch heuer bündeln Caritas, Bäuerlicher Notstandsfonds, Südtiroler Krebshilfe, die Radiosender Südtirol 1 und Radio Tirol sowie das Medienhaus Athesia wieder ihre Kräfte, um Menschen in Not Hoffnung zu schenken.

Im Vorjahr 861.000 Euro gesammelt

25.174 Spenderinnen und Spender haben seit 2006 bereits rund 5,7 Millionen Euro gespendet und damit 1747 Familien und Einzelpersonen geholfen. Diese große Solidarität ist beispielhaft.

„Wenn die Menschen in einem Land zusammenstehen, können sie viel bewegen“, spricht Heiner Feuer, Präsident des Vereins „Südtirol hilft“, inzwischen aus Erfahrung. Allein im vorigen Jahr haben 2961 Südtiroler die Rekordsumme von 861.000 Euro gespendet und damit 223 Familien und Einzelpersonen eine Unterstützung ermöglicht.

„Die Ursachen dafür, dass Mitmenschen von einem Tag auf den anderen Hilfe brauchen, sind so verschieden, wie die Menschen selbst. Das Erschreckende dabei ist: Es kann jeden treffen!“, sagt Feuer. „Wenn es etwa darum geht, dass eine Familie ein Dach über dem Kopf hat, eine schwere Krankheit durch eine spezielle Therapie abgewendet wird oder ein Kind die notwendige Zahnbehandlung bekommt, tut finanzielle Hilfe dringend not und zwar möglichst schnell und unbürokratisch.“

Genau das ist die Stärke von „Südtirol hilft“. Bäuerlicher Notstandsfond, Caritas und Südtiroler Krebshilfe sowie andere Hilfsorganisationen des Landes tragen die zu unterstützenden Notfälle zusammen. Auch Nachbarn, Freunde und Bekannte melden sich oft direkt bei „Südtirol hilft“, um das schwere Los ihrer Mitmenschen etwas zu mildern.

„Alle Ansuchen um Unterstützung werden genau geprüft und die zu unterstützenden Fälle sorgsam ausgewählt“, unterstreichen sowohl Kathi Mittermair vom Bäuerlichen Notstandsfond als auch Caritas-Direktor Paolo Valente und Marcus Unterkircher, der Geschäftsführer der Südtiroler Krebshilfe. „Natürlich kann man mit Geld keine Krankheit heilen, kein menschliches Leid lindern oder ungeschehen machen, aber es hilft, den Kampf weiterzuführen und neuen Lebensmut zu schöpfen. Die Spenden werden nämlich nur dort eingesetzt, wo es wirklich Hilfe braucht, wo die Existenz auf dem Spiel steht und wo es sonst keine Hoffnung gibt.“

Promiversteigerungen, Spendenmarathon und vieles mehr...

Das gute Zusammenspiel der an „Südtirol hilft“ angegliederten Hilfsorganisationen und Medien ist das Erfolgsrezept dieser einmaligen Hilfsaktion, ist Landeshauptmann Arno Kompatscher überzeugt. „Durch das gemeinsame Werben und Wirken gelingt es jedes Jahr, so unglaublich viele Südtiroler zu bewegen, etwas für jene abzugeben, denen es nicht so gut geht wie einem selbst. Von dieser Solidarität profitieren wir letztlich alle“, ist Kompatscher überzeugt, der die Aktion auch heuer wieder als Schirmherr unterstützt.

Es sind auch heuer wieder die Promi-Versteigerungen geplant, die der Aktion „Südtirol hilft“ alljährlich neue Attraktivität verleihen.

„Heuer ist es uns wieder gelungen, gar einige namhafte Personen mit äußerst interessanten Angeboten dafür zu gewinnen“, sagt Martin Pfeifhofer von Radio Tirol, der die Versteigerungen und die verschiedenen Veranstaltungen rund um „Südtirol hilft“ koordiniert. Die Versteigerungen finden wieder kurz vor Weihnachten statt und zwar zwischen dem 17. und dem 20.Dezember. Unter den Hammer kommen der Vize-Mountainbike-Weltmeister Gerhard Kerschbaumer, ein Konzert mit der Gruppe Mainfelt im bekannten Bunker23 , ein Besuch hinter den Kulissen beim Formel 1-Rennteam Haas während des Rennens in Monza sowie das „So kocht Südtirol“-Team für ein besonderes kulinarisches Erlebnis für 33 Personen unter den Drei Zinnen.

Die große Solidarität der Südtirolerinnen und Südtiroler zeigt sich alljährlich besonders deutlich beim großen Spendenmarathon auf „Radio Tirol“ und „Südtirol 1“, dem Höhepunkt der vorweihnachtlichen Hilfsaktion, der heuer am 21. Dezember stattfindet. „Da melden sich stets über 1000 Hörer am Telefon oder über Internet, darunter auch Kinder und Betriebe, die einfach helfen wollen. Und egal, wie klein oder groß die Spende ist, jede Spende hilft uns helfen“, unterstreicht Pfeifhofer.

NEU: Der „Südtirol-hilft“-Weihnachtssong „Zuhause – Dahoam“

Heuer gibt es erstmals einen „Südtirol-hilft“-Weihnachtssong. Die Idee dafür wurde im vergangenen Jahr beim großen Spendenmarathon geboren, als alle erfolgreichen S1-Stars gemeinsam am Spendentelefon saßen: Tracy Merano, Max Zischg, Max von Milland und Martin Perkmann.

Gemeinsam mit dem Produzenten und Gitarristen Chris Kaufmann entstand für heuer der „Südtirol-hilft“-Weihnachtssong „Zuhause – Dahoam“, der ab sofort täglich im Radio zu hören ist und den es zum Downloaden auf allen großen Musikstores (iTunes, GooglePlay und Amazon) gibt. Der gesamte Reinerlös geht zu Gunsten von „Südtirol hilft“.

Der Song steht am Freitag auch im Mittelpunkt von „Backstage - Die größte Bühne Südtirol“.

Die Traumreise-Lotterie

Auch in diesem Jahr ist es wieder geglückt, eine vorweihnachtliche Lotterie zu organisieren. Mit tatkräftiger Mithilfe der Südtiroler Reisebüros und dem Reiseunternehmen TUICruises ist es möglich, eine traumhafte Wohlfühlkreuzfahrt im Wert von rund 9000 Euro zu gewinnen.

Die Reise führt an traumhafte Orte in Nord Amerika: gestartet wird in der Karibik. Unter dem Motto „Schenken Sie das Südtirol hilft-Los zum doppelten Glück“ wird damit wieder ein sehr beliebtes Weihnachtsgeschenk angeboten. Es werden 1000 Lose zum Preis von 50 Euro aufgelegt, so dass die Gewinnchance wirklich hoch ist.

Gewonnen haben bei der Lotterie auf jeden Fall die Bedürftigen, denen mit den Einnahmen aus der Lotterie eine Unterstützung zuteilwerden kann.Die Lose sind ab Donnerstag, den 29. November, bei Athesia sowie in den Südtiroler Reisebüros im hds erhältlich. Die Ziehung erfolgt am 27.Dezember live auf „Südtirol 1“ und „Radio Tirol“.

Begleitende Aktionen und Partner

„Südtirol hilft“ bekommt auch heuer wieder tatkräftige Unterstützung von außen. Zahlreiche Unternehmen, Verbände, Vereine und Einzelpersonen haben sich tolle Initiativen einfallen lassen, um die Aktion zu unterstützen.

Die Brauerei Forst wird heuer eine Spendengala organisieren. Die teilnehmenden Gäste erwartet ein wirklich überraschendes und spannendes Programm. Darüber hinaus finden auch heuer im Rahmen des „Forster Weihnachtswaldes“ auf dem Gelände des Forst-Braugartens mehrere Aktionen zugunsten von „Südtirol hilft“ statt.

Ein wichtiger Partner ist auch das Unternehmen Aspiag. Bereits das ganze Jahr über sind in allen Despar-, Eurospar- und Interspargeschäften Einkaufstaschen aus biologisch abbaubarem Material erhältlich, auf denen das Logo von „Südtirol hilft“ abgebildet ist. Sie sind bis Jahresende in allen Verlaufsstellen erhältlich.

Auch die Supermarktkette M-Preis hat ihre Einkaufstüten in den Dienst der guten Sache gestellt. In den Monaten November und Dezember werden diese im Südtirol-hilft-Look angeboten. Auch in diesem Fall geht der Reingewinn an „Südtirol hilft“.

Die Bäcker im hds versehen wieder Brot mit einer eigenen Banderole. Auch davon fließt ein Teil dem guten Zweck zu.

Der Lions Club Bozen Laurin unterstützt „Südtirol hilft“ mit seinem bereits zur Tradition gewordenen Flohmarkt. Wie alle Jahre findet dieser in den Tagen um den 8. Dezember in Bozen statt.

Das Südtiroler Speckkonsortium gibt auch dieses Jahr einen Speck-Kalender mit Rezepten heraus. Er wird über die Speckproduzenten verteilt und der Erlös kommt dem guten Zweck zugute.

Pur Südtirol spendet für jeden Geschenkkorb von über 30 Euro 50 Cent für den guten Zweck. Im Lauf des vergangenen Jahres ist dabei eine stolze Summe zusammengekommen. Nun startet die Aktion auf ein Neues und damit in einer Zeit, in der besonders viele Geschenkkörbe bestellt werden.

Der Krampusverein Naturns verkauft erneut Nikolaussäckchen und führt einen Teil der Einnahmen an „Südtirol hilft“ ab.

Ein wichtiger Partner ist auch heuer Raiffeisen Online, das von Beginn an alle technischen Abwicklungen der Versteigerungen im Internet und die Pflege der Homepage ehrenamtlich übernimmt.

Wie immer kommen die eingehenden Spenden zu 100 Prozent Bedürftigen in Südtirol zugute. Im Verein und darüber hinaus arbeiten mehr als 100 Personen ehrenamtlich mit. Die anfallenden Verwaltungskosten werden von Sponsoren wie Stiftung Südtiroler Sparkasse, Raiffeisenkasse Bozen, Brennercom, der Werbeagentur ACC und anderen mehr abgedeckt.

