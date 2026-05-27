Fast 37 Grad – und das im Mai. Das gab es – seit Messbeginn vor 70 Jahren – noch nie in Südtirol.<BR \/><BR \/>Aber jetzt hat die erste große Hitzewelle in diesem Jahr ihren Höhepunkt erreicht. „In den nächsten Tagen gehen die Temperaturen zumindest um 1 bis 2 Grad zurück“, sagt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin.<BR \/><BR \/>Am morgigen <b>Donnerstag<\/b> scheint verbreitet die Sonne. Am Nachmittag entstehen einige Quellwolken, die Schauerneigung bleibt aber gering. In einigen Tälern wird es föhnig. Die Temperaturen erreichen hochsommerliche Höchstwerte von 28 bis 34 Grad.<BR \/><BR \/>Am <b>Freitag<\/b> geht es mit viel Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen weiter.<BR \/><BR \/>Am <b>Samstag<\/b> bleibt es sonnig, zeitweise ziehen ein paar dichtere Schleierwolken durch. Die Höchsttemperaturen klettern auf bis zu 33 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>