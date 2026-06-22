„Das bedeutet jedoch nicht, dass es noch heißer wird“, beruhigt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Nach drei Tagen der Warnstufe „orange“, die Temperaturen von über 35 Grad kennzeichnet, steigt die Hitzewarnung automatisch auf „rot“. <BR \/><BR \/>Halten derart extreme Temperaturen tagelang an, kann dies nämlich schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit haben – besonders bei Risikogruppen wie Kleinkindern oder Senioren. <BR \/><BR \/>Da der Landeswetterdienst für die ganze Woche Temperaturen von bis zu 36 Grad Celsius vorhersagt, wird die Warnstufe „rot“ wohl vorerst aufrecht bleiben. <BR \/><BR \/>In den nächsten Tagen ist daher auch mit teils heftigen Hitzegewittern zu rechnen. Der Samstagabend hat darauf bereits einen Vorgeschmack gegeben: Der Landeswetterdienst hat an diesem Tag über 1.800 Blitze registriert <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/unwetter-nacht-in-suedtirol-sorgt-fuer-zahlreiche-feuerwehreinsaetze" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><\/b><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>