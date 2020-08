Südtirol: Hohe Corona-Zahlen, aber auch hohe Testrate

Die Reproduktionszahl gilt als wichtiger Faktor, um zu bewerten, inwieweit das Infektionsgeschehen in einer Region unter Kontrolle ist. Sie gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person durchschnittlich ansteckt. Liegt die Reproduktionszahl über 1, breitet sich die Krankheit exponentiell aus, liegt sie darunter, ist die Anzahl der Neuinfektionen sinkend. Um das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu behalten, ist es also wichtig, diese Zahl unter 1 zu halten.Aufgrund der Neuinfektionen der vergangenen Woche ist Südtirol davon aber weit entfernt. Zwischen 29. Juli und 4. August wurden hier 48 neue Fälle gemeldet, in der Woche zuvor waren es lediglich 7 gewesen. Damit steigt die Reproduktionszahl für Südtirol auf den Wert 1,43. Nur in Sizilien liegt dieser Wert aktuell höher, wie der „Corriere della Sera“ meldet. Zum Vergleich: In der Lombardei, lange die am schlimmsten betroffene Corona-Krisenregion in Italien, liegt die Reproduktionszahl aktuell bei 1,04.Die hohe Anzahl an Neuinfektionen in Südtirol kann aber auch darauf zurückgeführt werden, dass hierzulande vergleichsweise viel getestet wird. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl hat nämlich kaum eine andere Region in Italien so viel getestet, wie das Land Südtirol (Anm. d. Red.: Südtirol wird als autonome Provinz in den Aufschlüsselungen des italienischen Zivilschutzes getrennt von der Provinz Trient gelistet. Dadurch ist ein Vergleich der Zahlen in dieser Form möglich). Laut Zahlen des italienischen Gesundheitsministeriums wurden in Südtirol mit Stand Donnerstag 110.703 Abstriche untersucht – bei etwas über einer halben Million Einwohnern.Zum Vergleich untersuchte die Lombardei 1.344.362 Abstriche bei knapp über 10 Millionen Einwohnern. Besonders in der vergangenen Woche waren in Südtirol vergleichsweise viele Tests durchgeführt worden, mit täglich rund 1000 Abstrichen.

