Bis Sonntag können bei Tischverkostungen 160 Weine von 39 Weingütern aus Bozen und Umgebung, dem Vinschgau, dem Raum Meran, dem Überetsch und Unterland sowie dem Eisacktal probiert werden. Große Kellereien sind ebenso vertreten wie kleine Betriebe. Bozen ist mit seinen 30 Betrieben Südtirols drittgrößte Weinbaugemeinde. <BR \/><BR \/><BR \/>„Die Weinkost ist eine Veranstaltung für Fachleute, für die Boznerinnen und Bozner und für Touristen“, betont Roberta Agosti, Direktorin des Verkehrsamtes, das die traditionsreiche Veranstaltung organisiert. Neben den Weinverkostungen stehen Seminare, Spaziergänge, durch Bozen als Stadt des Weines, eine Wein-Radroute, Live-Musik im Innenhof von Schloss Maretsch und die Reihe „Der Wirt im Schloss“ auf dem Programm, bei der abends und am Sonntagmittag wechselnde Köche die lokalen Aromen vorstellen.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Südtirols älteste Weinkost<\/b><BR \/><BR \/><BR \/>Die Bozner Weinkost ist Südtirols älteste und hat große Tradition. Vor 130 Jahren, im Jahr 1896, fand die erste Ausgabe statt statt. „Nach dem Christkindlmarkt ist die Weinkost die wichtigste Veranstaltung, die von uns organisiert wird“, betont Roland Buratti, Präsident des Bozner Verkehrsamtes, die Bedeutung der Veranstaltung für Bozen.<BR \/>„Die Weinkost findet im Vorfeld des Palmsonntags statt – ein guter Termin für Touristen. Vor allem hoffen wir aber, dass viele Einheimische kommen, um unsere Weine kennenzulernen“, unterstreicht Agosti. <BR \/><BR \/><BR \/>Der Eintrittspreis zur Weinkost beträgt 25 Euro und beinhaltet zehn Verkostungsgutscheine sowie die Reservierung eines Tisches für maximal drei Stunden. <BR \/><BR \/><BR \/>Organisiert wird die Weinkost vom Verkehrsamt der Stadt Bozen in Zusammenarbeit mit einigen Weinproduzenten, der Handelskammer und der „Accademia Italiana della Cucina“.