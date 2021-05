Südtirol impft: Bislang 212.000 Impfdosen verabreicht

Mehr als 150.000 Südtiroler haben ihren ersten Stich erhalten, 63.350 Personen sind mittlerweile vollständig geimpft.„Wenn wir bedenken, dass allen Menschen in Südtirol ein breites Testangebot mit kostenlosen Nasenflügeltests zur Verfügung steht und gleichzeitig über 150.000 zumindest mit einer Dosis geimpft sind, zu denen noch eine große Anzahl an Genesenen dazukommt, so können wir mit einem gewissen Optimismus in Richtung Sommer blicken“, so Landesrat Thomas Widmann.Dennoch sei es wichtig, weiterhin die bekannten AHA Regeln – Abstand – Hygiene – Maske – einzuhalten, um die Infektionszahlen auf einem möglichst niedrigen Niveau zu halten.Mit Stand Donnerstag sind in Südtirol insgesamt 211.966 Impfdosen verabreicht worden.In der kommenden Woche wird mit der Impfung der Zweitdosen des Schul-, Kindergarten- und Universitätspersonals begonnen.Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 06.05.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche)Verabreichte Impfdosen: 211.966 (+ 25.258)Erstdosis: 150.231 (+14.512)Zweitdosis: 61.735 (+10.746)vollständig geimpfte Personen: 63.350 (+11.240)Personen über 80 JahreDiese Personengruppe umfasst: 33.732 PersonenErstdosis: 26.330Zweitdosis: 23.898Vormerkungen: 189Personen über 70 JahreDiese Personengruppe umfasst: 46.417 PersonenErstdosis: 34.076Zweitdosis: 8843Vormerkungen: 705Personen über 60 JahreDiese Personengruppe umfasst: 58.927 PersonenErstdosis: 36.904Zweitdosis: 6122Vormerkungen: 2364Personen über 50 JahreDiese Personengruppe umfasst: 84.804 PersonenErstdosis: 20.465Zweitdosis: 8245Vormerkungen: 8701Besonders gefährdete Personen und „Caregiver“Diese Personengruppe umfasst ca.: 20.000Erstdosis: 16.481Zweitdosis: 7092Chronisch kranke PersonenDiese Personengruppe umfasst ca.: 52.042Erstdosis: 3293Zweitdosis: 382Schul-, Kindergarten- und UniversitätspersonalDiese Personengruppe umfasst: 21.346 PersonenErstdosis: 12.219 (57,2%)Mitarbeiter/innen des Sanitätsbetriebes (Stand 30.04.)Diese Personengruppe umfasst: 10.778 PersonenErstdosis: 9008 PersonenZweitdosis: 7654 PersonenGesamt geimpfte Personen: 9008 (83,6%)Pfizer BioNTechErstdosis: 93.154Zweitdosis: 58.233abgeschlossene Impfzyklen: 62,5 ProzentModernaErstdosis: 8.412Zweitdosis: 3.502abgeschlossene Impfzyklen: 41,6 ProzentVaxzevria (ex AstraZeneca)Erstdosis: 48.665Zweitdosis: 0abgeschlossene Impfzyklen: 0,00 ProzentPfizer BioNTech: 80.730 DosenModerna: 13.640 DosenVaxzevria (ex AstraZeneca): 2750 DosenJohnson & Johnson: 0 DosenInsgesamt: 97.120 Dosen

