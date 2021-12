Südtirol impft seit einem Jahr: Bald schon antreten für die 4. Dosis?

Mit viel Zuversicht startete Südtirol vor genau einem Jahr die große Impfkampagne gegen Covid. Inzwischen ist klar: Obwohl allein in unserem Land bald eine Million Impfdosen gespritzt wurden, ist das Virus keineswegs besiegt. Was hat es bisher gebracht, wie geht es weiter? Fragen an Dr. Patrick Franzoni, stellvertretender Leiter der Covid-Einheit. + Von Ulrike Huber